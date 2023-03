A lo largo de la historia de 'First Dates' han pasado todo tipo de solteros, pero Darío se podría decir que pasará la historia y no precisamente en el amor. El malagueño asistía al programa expresando claramente su necesidad de encontrar su primer amor y no ha dudado en considerarse algo exigente: "No me gustan ni los tatuajes ni los piercings. Me tiran hacia atrás".

El programa le ha presentado a Silvia, una joven amante de los animales con la que no ha congeniado en un primer momento: "No me gusta mucho el pelo de los gatos o los perros", Silvía tajante no ha dudado en mostrar su malestar: "Me ha sorprendido para mal. ¿A quién no le gustan los animales?".

Las aficiones entre ambos tampoco han sido un punto en común, Dario ha afirmado no tener ninguna: "O estudio o estoy en eventos, no hago otra cosa", negando su gusto por el cine, el deporte, la lectura o la música. Silvia, en un intento de encontrar alguna afición del soltero le ha preguntado directamente, sin embargo, no ha recibido la respuesta que esperaba reafirmándose en formarse, estudiar y participar en lo que pueda

"Le he preguntado por sus aficiones, por si le gusta hacer ganchillo o lo que sea, pero es que no", comentaba mientras asimilaba la carencia de hobbies de Darío. La soltera se ha interesado por su vida amorosa confirmando la heterosexualidad del mismo, aunque Silvia le ha querido definir como asexual, viendo su nula experiencia en el amor. Como era de esperar, ambos han decidido no tener una segunda cita.