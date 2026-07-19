Piden 56 años para el Charly y otros siete acusados de blanquear dinero del narcotráfico

Carlos Cortés Radó, el Charly, de 57 años y considerado uno de los principales narcotraficantes de Balears, se enfrenta a una pena de siete años de cárcel por llevar a cabo diferentes maniobras para blanquear grandes cantidades de dinero procedentes de la venta de droga. Junto a él se sentará en el banquillo Tamara Campos Maya, de 47 años, hermana del Pablo, otro histórico narcotraficante asentado en la barriada de la Soledad, y seis personas más. La Fiscalía solicita la misma pena para todos ellos: 56 años en total. El fiscal considera que, entre otras prácticas, los acusados compraron un boleto de la ONCE premiado con 250.000 euros en un intento de regularizar los ingentes beneficios que obtenían de la venta de drogas. El juicio se celebrará la semana que viene en la Audiencia de Palma.

La investigación de la Policía Nacional se desarrolló a lo largo de cinco años, entre 2019 y 2024, cuando finalmente los acusados fueron detenidos por blanqueo de dinero. Las gestiones policiales pusieron de manifiesto la colaboración entre miembros de distintos clanes de narcotraficantes a la hora de invertir los beneficios de la venta de droga. El Charly es primo de Francisca Cortés Picazo, la Paca, la que fue considerada la mayor traficante de Son Banya, y está muy vinculado al poblado, mientras que Tamara Campos es hermana de Pablo Campos, el Pablo, histórico capo de la Soledat. Sin embargo, todos ellos tenían contactos con una misma mujer que actuaba como testaferro.

Según el relato de los hechos que hace la Fiscalía en su escrito de acusación, Tamara Campos y su marido, «conocidos narcotraficantes, de manera concertada, trataron de ocultar el origen del dinero que habían obtenido previamente de la venta de estupefacientes». La pareja, en colaboración de otra acusada a la que utilizaban como testaferro, compraron un boleto de la ONCE premiado el 18 de febrero de 2018 con 250.000 euros, pagaderos a lo largo de diez años a razón de 25.000 euros al año.

Un chalé en Marratxí

Dos años después, en junio de 2020, la misma pareja firmó una opción de compra de un chalé de Marratxí, utilizando de nuevo a la misma testaferro, que estaba a nombre de la mujer y la hija del Charly. En los meses siguientes, otros de los acusados realizaron obras en el inmueble, que pasó de tener 131 a 600 metros cuadrados y al que se añadió una piscina de grandes dimensiones.

En los meses siguientes, siempre según el escrito del fiscal, varios de los acusados realizaron transferencias a Tamara Campos y su marido desde una cuenta bancaria en Lituania bajo la apariencia de un préstamo, aunque realmente procedía del narcotráfico. Buena parte del dinero fue posteriormente transferido a otra cuenta de la mujer y la hija del Charly en pago del chalé.

El fiscal considera estos hechos constitutivos de los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. En total son ocho acusados, entre los que están el Charly, Tamara Campos y varios familiares y colaboradores. Para cada uno de ellos solicita siete años de prisión, 56 años en total.

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El Charly, expresidente de la Asociación de Federaciones Gitanas de Balears (Fagib) permanece en la actualidad en prision preventiva tras ser detenido en mayo del año pasado junto a otras 74 personas en la macrooperación Jaque Mate, que se saldó con la captura de 1.300 kilos de cocaína.