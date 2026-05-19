Detenido tras disparar varias veces en una caseta dedicada a la venta de droga en Son Banya, en Palma

La Policía Nacional ha detenido esta mañana a un individuo que presuntamente realizó varios disparos en el interior de una de las casetas dedicadas a la venta de droga en Son Banya. Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó huir en coche pese a que tiene retirado en carné. Los agentes se incautaron del arma de fuego, que arrojó por la ventanilla durante su intento de fuga, y luego hallaron en el habitáculo varias bolsas con cocaína y marihuana, así como dinero y una catana.

El incidente ha ocurrido hoy sobre las diez de la mañana, en una de las casetas instaladas en la entrada del poblado, dedicadas a la venta de droga. Agentes del Grupo I de Estupefacientes de la Policía que estaban realizando una vigilancia en la zona oyeron disparos en la explanada situada enfrente. Ante la evidencia de que había una persona con un arma de fuego, los investigadores solicitaron la intervención de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), que acudieron al lugar con urgencia, y establecieron un perímetro de seguridad alrededor de la caseta.

En ese momento salió un hombre de la construcción, que al ver a los policías se subió a un vehículo se metió a toda velocidad en el interior del poblado. Los agentes le persiguieron y vieron que tiraba un objeto de plástico por la ventanilla justo antes de ser interceptado.

Policías custodian esta mañana al hombre detenido en Son Banya. / CNP

Una vez detenido el sospechoso, los policías recuperaron el objeto que había arrojado. Se trataba de un táper que contenía una pistola, un cañón de otra arma de fuego, dos cargadores envueltos en plástico. En el interior del vehículo hallaron 2.100 euros en efectivo.

Además los agentes encontraron, tanto en el suelo de la explanada de entrada al poblado como en el vehículo, varios casquillos detonados.

En el interior de la caseta de la que había salido el hombre había además una catana, dos bolsas que contenían cocaína y marihuana, y otros 240 euros.

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El hombre ha quedado detenido como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial, ya que tenía retirado el carné de conducir.