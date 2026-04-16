La Guardia Civil interviene 2.700 cajetillas de tabaco a dos viajeros en el aeropuerto de Palma
La mercancía incautada tendría un valor de casi 15.000 euros
Agentes de la Guardia Civil destinados en el aeropuerto de Palma intervinieron un alijo de 2.740 cajetillas de tabaco que dos viajeros procedentes de Madrid llevaban en su equipaje. El valor de la mercancía incautada alcanzaría los 14.844 euros.
Según informa la Guardia Civil, agentes de la Sección Fiscal destinados en el aeropuerto de Son Sant Joan detectaron el miércoles por la noche a dos pasajeros que acababan de desembarcar de un vuelo procedente de Madrid que les resultaron sospechosos. Estos hombres se disponían a salir del recinto aeroportuario sin haber realizado ninguna declaración de su equipaje cuando fueron interceptados.
Al examinar sus maletas los guardias descubrieron que contenían 2.740 cajetillas de tabaco de diferentes marcas, con un valor de 14.844 euros. Los agentes se incautaron de la mercancía y abrieron una propuesta de sanción por una infracción a la Ley de Contrabando.
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