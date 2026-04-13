Investigado un conductor en Palma por falsificar su carné y circular sin haberlo obtenido nunca

Un conductor de un coche de 33 años, de nacionalidad nicaragüense, fue sorprendido circulando sin carné en Palma después de cometer una infracción. Tampoco tenía asegurado el vehículo. El sujeto adujo que había extraviado el permiso y aportó posteriormente un supuesto justificante falso de la Policía Nacional de Nicaragua. Agentes de la Policía Local de Palma le han investigado por un presunto delito de falsedad documental y otro contra la seguridad vial por no haber obtenido nunca dicho permiso.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de febrero. Una patrulla de la Unidad Motorizada de la Policía Local de Palma dio el alto al conductor del vehículo. Este acababa de cometer una infracción de tráfico. Los agentes comprobaron que el coche no tenía el seguro obligatorio. Así, el automóvil fue inmovilizado y trasladado por la grúa al depósito municipal.

Un supuesto extravío

El conductor argumentó que no llevaba el carné de conducir encima alegando que lo había extraviado. Unas horas después de la intervención policial, interpuso una denuncia por este supuesto extravío de la documentación. Para reforzarlo, este aportó un supuesto justificante expedido por la Policía Nacional de Nicaragua.

Ante las sospechas que despertó el Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GSD) de la Policía Local de Palma, en colaboración con el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil. Estos, a través de Interpol, comprobaron que el documento que había aportado este individuo era completamente falso. De hecho nunca había obtenido el permiso de conducir. A continuación fue informado de que estaba investigado por presuntos delitos de falsedad documental y contra la seguridad vial. El atestado fue remitido al juzgado de guardia.