Solicitan colaboración para localizar una furgoneta robada en Génova, en Palma

El propietario de una furgoneta sustraída en la noche del pasado 2 de febrero en la barriada palmesana de Génova ha solicitado ayuda para tratar de localizar el vehículo, que necesita para trabajar.

Se trata de una furgoneta Renault Kangoo blanca matrìcula 8668GHK, que estaba aparcada en el Camino de Génova. Fue sustraída entre las diez y media de la noche del 2 de febrero y las siete y media de la mañana del día siguiente. El vehículo estaba cargado con herramientas, y su dueño lo necesita para realizar su trabajo.