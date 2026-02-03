Arrestado por agresiones sexuales y acoso a su compañera de piso en Menorca
La mujer denunció que la besaba a la fuerza y realizaba comentarios ofensivos y obscenos
Agentes de la Policía Nacional de Mahón, en Menorca, han detenido a un hombre como presunto autor de numerosas agresiones sexuales y acoso a su compañera de piso, que denunció que la besaba a la fuerza y profería comentarios ofensivos y obscenos.
Según informa la Policía, la investigación se inició tras recibir la denuncia de la víctima, que manifestó que compartía una vivienda con un hombre en Mahón desde finales de 2025, y que este individuo en numerosas ocasiones la cogía por el cuello y la besaba a la fuerza. También le dijo que quería casarse con ella para que pudiera regularizar su situación en España y profería comentarios de carácter ofensivo y obsceno.
Situación insostenible
La situación se hizo insostenible para la mujer, que en la madrugada del 30 de enero abandonó la vivienda y denunció los hechos ante la Policía. Fue entonces cuando los agentes abrieron una investigación que culminó con la detención del individuo como presunto autor de un delito continuado de agresión sexual.
