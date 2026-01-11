Los Bombers rescatan a un hombre herido al sufrir una caída en el Torrent de Biniaraix en Fornalutx

Dotaciones del Grup de Rescat de Muntanya y el helicpóptero Milana de los Bombers de Mallorca han evacuado esta mañana a un hombre que ha pasado la noche en el porche de una casa tras sufrir anoche una caída en el Barranc de Biniaraix, en Fornalutx .La víctima ha sido trasladada al hospital de Son Espases.

El accidente de montaña, según explican los Bombers, ocurrió anoche, cuando el hombre sufrió una caída en el Barranc de Biniaraix. La víctima consiguió llegar hasta el porche de una casa cercana, donde ha pasado la noche. Ya de mañana, ante la imposibilidad de bajar el camino por su propio pie, ha alertado a los servicios de emergencia.

Al lugar ha acudido un equipo del GRM de los Bombers del parque de Sóller, que ha prestado las primeras asistencias al herido, que finalmente ha sido evacuado directamente al hospital de Son Espases en el helicóptero Milana.