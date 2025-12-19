Detenido con 300 gramos de cocaína en Cala d'Or

La Guardia Civil de Santanyí arrestó el pasado miércoles en Cala d'Or a un holandés de 33 años de edad por un presunto delito de tráfico de drogas, después de que los agentes le intervinieran 300 gramos de cocaína, tres básculas de precisión y una pistola de aire comprimido.

Los hechos se remontan al pasado mes de octubre, cuando los agentes de la Guardia Civil del puesto obtuvieron indicios de que un individuo podría estar dedicándose al tráfico de drogas en Cala d'Or.

Los agentes sometieron al sospechos a una discreta vigilancia. Finalmente, el miércoles por la noche le interceptaron en la calle. Al cachearle descubrieron que llevaba encima 300 gramos de cocaína, así como tres básculas de precisión y una pistola de aire comprimido, por lo que quedó detenido por un delito de tráfico de drogas.

La droga, el arma y otros efectos intervenidos al detenido en Cala d'Or. / Guardia Civil

El detenido ha sido puesto esta mañana a disposición del los juzgados de Manacor. La Guardia Civil prosigue con la investigacion y no descarta nuevas detencioines.