Muere un ciclista de 83 años al ser arrollado por una furgoneta en Mallorca
La víctima se habría saltado una señal de stop y el conductor del vehículo no habría podido esquivarle
Un ciclista de 83 años ha muerto la mañana de este sábado al ser arrollado por una furgoneta cuando pedaleaba en la carretera entre Inca y Mancor de la Vall. La investigación apunta a que la víctima podría haberse saltado una señal de stop y el conductor del vehículo no habría podido evitar el atropello con fatales consecuencias.
El trágico accidente de tráfico ha ocurrido sobre las nueve y media de la mañana de este sábado a la altura del kilómetro 2,600 de la Ma-2112, la carretera que comunica Inca con Mancor de la Vall. Un ciclista de 83 años se encontraba pedaleando por el lugar y, al llegar a un cruce, una furgoneta Renault Kangoo ha chocado violentamente contra él.
La víctima ha quedado tendida en la calzada y el conductor de la furgoneta se ha detenido y ha avisado a los servicios de emergencias. Las asistencias sanitarias del Ib.salut se han desplazado en una UVI móvil, pero los facultativos no han podido hacer nada por salvarle la vida y han confirmado su fallecimiento.
Reconstrucción del siniestro
Por su parte, agentes de la Guardia Civil de Tráfico han acudido al lugar y han abierto una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el siniestro. El conductor de la Kangoo ha dado negativo en la prueba de alcohol y drogas. La reconstrucción del accidente apunta a que el ciclista se podría haber saltado una señal de stop en un cruce y el hombre que iba al volante de la furgoneta no habría podido evitar atropellarle.
