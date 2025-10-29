VÍDEO | Un hombre circula por Sóller en patinete con un bebé en brazos
La Policía Local de Sóller trabaja para identificar al conductor de un patinete eléctrico que esta mañana circulaba por la calle de sa Mar con un bebé en brazos. Esta acción está expresamente prohibida por la normativa de tráfico ante el evidente riesgo que supone para el menor. Más información
