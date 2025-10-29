Buscan a dos excursionistas desaparecidos en la Serra de Tramuntana
Los Bombers de Mallorca y la Guardia Civil rastrean la zona entre Caimari y Lluc a pie, después de que el helicóptero tuviera que retirarse con la caída de la noche
Dotaciones de los equipos de rescate de montaña de los Bombers de Mallorca y la Guardia Civil buscan desde esta tarde a dos excursionistas desaparecidos en la zona de monte entre Caimari, Binibona y Lluc, en la Serra de Tramuntana. En el operativo ha participado el helicóptero Milana, hasta que ha tenido que retirarse con la caída de la noche.
Según informan los Bombers de Mallorca, los dos excursionistas han salido esta mañana desde un agroturismo de la zona, pero no han regresado a la hora que tenían prevista. Tras recibir el aviso, los Bombers han activado su helicóptero, sa Milana, que ha sobrevolado la zona durante las horas de luz, sin resultado.
Los Bombers y la Guardia Civil prosiguen la búsqueda por tierra, en la que participan miembros del Grup de Rescat de Muntanya (GRM) de Inca y Sóller, junto a guardias del Grupo de Rescate de Montaña (GREIM).
