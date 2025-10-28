Detenida por apropiarse de 80.000 euros de la empresa para la que trabajaba en Manacor

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Manacor a una mujer española que presuntamente se apropió de 80.000 euros de la empresa para la que trabajaba durante los años 2024 y 2025. La sospechosa habría manipulado contratos para quedarse con las transferencias de dinero de clientes, extrajo diferentes cantidades de la cuenta de su empresa y llego a vender un vehículo sin autorización. Está acusada de los delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental.

La Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional en Manacor analizó numerosa documentación aportada por el propietario de la empresa perjudicada, con sede en Manacor, que denunció los hechos después de que la mujer le reconociera que había realizado diversos contratos donde incluía cuentas bancarias ajenas a la empresa para quedarse con el dinero de los pagos.

Además la mujer presuntamente duplicó contratos. Entregaba el auténtico al cliente y le daba a la empersa el segundo, con menos días de trabajo acordados. Obligaba al cliente a realizar el pago en efectivo y de esta manera se quedaba con parte del dinero correspondiente a la diferencia de días contratados.

Los investigadores comprobaron que la trabajadora se valía de su posición para extraer dinero en diversas ocasiones de las cuentas bancarias de la empresa sin autorización, además de usar la tarjeta de la empresa para su uso personal.

En una ocasión llegó a vender un vehículo propiedad de la empresa sin autorización ni conocimiento del propietario y se quedó el dinero de la venta, aunque no consta que realizara ningún trámite para el cambio de titularidad del vehículo.

Reconoce el fraude

El propietario de la empresa hizo entrega de un total de veinte documentos en los cuales la trabajadora reconocía que se había apropiado de diversas cantidades de dinero y que se comprometía a devolverlos, si bien no había realizado ninguna devolución hasta la fecha.

Además, también reconoció en un documento, escrito por ella a mano, que había falsificado un contrato para apropiarse posteriormente del dinero del trabajo realizado.