“Momentos antes de la tragedia”: un petardo lanzado por accidente acaba en el parabrisas de una patrulla en Palma

Un vídeo grabado en Palma se ha hecho viral en las últimas horas tras mostrar el momento en que un petardo lanzado por un grupo de jóvenes cae, por accidente, sobre una patrulla de la Policía Local que circulaba por la zona. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran cómo los jóvenes encienden un explosivo y lo lanzan al aire entre risas, hasta que el artefacto se desvía inesperadamente y aterriza en el parabrisas del coche policial.

En el vídeo, grabado por uno de los presentes, se acumulan los comentarios de sorpresa y pánico: “¡Corred por vuestra vida!” o “Momentos antes de la tragedia”.

“Fue un fallo, no dio al coche”

Ante la polémica generada, los propios autores de las imágenes han aclarado a través de redes que todo se trató de un accidente, que el petardo no llegó a impactar realmente contra el vehículo y que la situación se habló con los agentes y quedó esclarecida. “El explosivo falló, no dio al coche, y no hubo heridos ni daños”, han explicado, intentando calmar la preocupación generada por la secuencia.

A pesar de la aclaración, las imágenes han despertado gran inquietud entre los usuarios. Por ahora, la Policía Local de Palma no ha confirmado si ha abierto una investigación sobre el incidente, aunque el vídeo ha vuelto a reavivar el debate sobre los riesgos del mal uso de explosivos en espacios públicos y el impacto de estas bromas en redes sociales.