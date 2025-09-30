Arrestado por vender droga en un festival de música en Palma

La Policía Nacional arrestó el pasado sábado a un hombre que fue sorprendido por agentes de paisano cuando traficaba con drogas en un festival de música en Palma. Los policías le intervinieron diversas dosis de cocaína, cristal y tusi.

La intervencion ocurrió el sábado por la tarde durante un festival de música que se celebraba en Palma. El Grupo de Investigación Oeste de la Policía estableció un dispositivo para combatir la venta de sustancias estupefacientes en el interior del recinto, con agentes de paisano mezclados entre el público.

Estos agentes observaron a un individuo que mantenía conversaciones cortas con numerosas personas, que acudían a él, a lo que seguía un intercambio de pequeñas bolsas con, presuntamente, sustancias estupefacientes y de dinero.

Con la ayuda de los vigilantes de seguridad los policías nacionales interceptaron al hombre, lo apartaron del público y le hicieron un cacheo superficial. Le encontraron, en uno de los bolsillos del pantalón, varias bolsas de plástico pequeñas, que dividían dosis diversas de sustancias estupefacientes, entre ellas cristal, cocaína, tusi y pastillas. También, el varón portaba 198 euros fraccionados en billetes pequeños y monedas.

El hombre quedó detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.