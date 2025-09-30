Arrestado por vender droga en un festival de música en Palma
El sospechoso fue detectado por agentes de paisano, que le intervinieron diversas dosis de cocaína, cristas y tusi
La Policía Nacional arrestó el pasado sábado a un hombre que fue sorprendido por agentes de paisano cuando traficaba con drogas en un festival de música en Palma. Los policías le intervinieron diversas dosis de cocaína, cristal y tusi.
La intervencion ocurrió el sábado por la tarde durante un festival de música que se celebraba en Palma. El Grupo de Investigación Oeste de la Policía estableció un dispositivo para combatir la venta de sustancias estupefacientes en el interior del recinto, con agentes de paisano mezclados entre el público.
Estos agentes observaron a un individuo que mantenía conversaciones cortas con numerosas personas, que acudían a él, a lo que seguía un intercambio de pequeñas bolsas con, presuntamente, sustancias estupefacientes y de dinero.
Con la ayuda de los vigilantes de seguridad los policías nacionales interceptaron al hombre, lo apartaron del público y le hicieron un cacheo superficial. Le encontraron, en uno de los bolsillos del pantalón, varias bolsas de plástico pequeñas, que dividían dosis diversas de sustancias estupefacientes, entre ellas cristal, cocaína, tusi y pastillas. También, el varón portaba 198 euros fraccionados en billetes pequeños y monedas.
El hombre quedó detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.
- Una acróbata mallorquina muere al caer de un trapecio en un circo en Alemania
- Las fuertes lluvias provocan inundaciones en calles de Selva y otras localidades de la Part Forana
- “Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca
- Lluvias torrenciales en el Mediterráneo antes de que el temporal alcance Baleares
- Emergencias activa el Índice de Gravedad 0 del Plan Meteobal en toda Baleares por lluvias y tormentas
- La escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma se halla en Princeton junto a una galería de Can Aiamans
- La masiva asistencia en la primera Fira del Variat en Palma desborda a los restaurantes y genera críticas por no poder comer
- Marina Barceló es la prueba de que si te mueve el amor y la pasión puedes llegar donde quieras