Una tormenta derriba una palmera y causa inundaciones en calles en Alcúdia

La lluvia ha caído con gran intensidad entre la una y las tres de la tarde, pero no se han registrado daños personales

Xavier Peris

Palma

Un intenso aguacero acompañado por fuertes vientos ha descargado esta tarde, entre la una y las tres, en Alcúdia y ha provocado el desplome de una palmera e inundaciones en varias calles del Port. Sin embargo, no hay constancia de que se hayan anegado sótanos ni bajos comerciales, y tampoco se han producido daños personales.

La lluvia y el viento han azotado con intensidad Alcúdia y el Port entre la una y las tres de la tarde. El incidente más grave se ha producidoa la una y cuarto en la calle Dragonera, donde se ha desplomado una palmera sobre un coche estacionado, que ha sufrido grandes daños. El vehículo estaba vacío y no se han producido daños personales. La Policía Local ha acordonado la zona para evitar que los viandantes pudieran resultar heridos.

A la misma hora las fuertes lluvias han inundado varias calles del Port. Sin embargo, la circulación no se ha visto afectada y los servicios de emergencia no han sido requeridos por inundaciones en sótanos o plantas bajas. Cuando ha cesado la lluvia la situación se ha normalizado.

