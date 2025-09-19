Una conductora se estrella contra un parking de motos en la calle Eusebio Estada, en Palma
En el siniestro no hubo heridos de gravedad, aunque varias motocicletas sufrieron desperfectos
Una conductora ha colisionado este mediodía contra un coche y varias motos que estaban estacionadas en la calle Eusebio Estada, en Palma. En el siniestro no ha habido heridos de gravedad, aunque algunas motocicletas han sufrido serios desperfectos.
El accidente, según informan desde la Policía Local de Palma, ha ocurrido a la una y cuarto del mediodía a la altura del número 74 de la calle Eusebio Estada. Según los primeros indicios, la mujer colisionó primero contra un coche que iba en su misma dirección al cambiar de carril. Tras este primer choque habría dado un volantazo que le hizo impactar contra un aparcamiento de motos. Varias de las motocicletas han caído al suelo y han sufrido graves desperfectos.
Al lugar se han desplazado una ambulancia del 061 y dotaciones de la Policía Local de Palma. En principio la conductora no sufría lesiones graves.
