El Ayuntamiento de Calvià rinde homenaje a los agentes que salvaron a una anciana de un incendio en Santa Ponça
El alcalde agradeció al guardia civil Óscar Virtudes y al oficial de la Policía Local Juan Plasencia su decisiva intervención
El Ayuntamiento de Calvià ha rendido hoy un homenaje al agente de la Guardia Civil Óscar Virtudes y al oficial de la Policía Local de Calvià Juan Plasencia, por su heroica intervención en el incendio ocurrido el pasado 10 de septiembre en un bar de Santa Ponça. El alcalde, Juan Antonio Amengual, felicitó a los dos agentes y les entregó una reproducción de la obra Cor de Calvià.
Durante el incendio, ocurrido la semana pasada en un bar de Santa Ponça, los dos agentes entraron en el edificio y consiguieron rescatar a una mujer que había quedado atrapada por el humo.
Los homenajeados expresaron su satisfacción y señalaron que su mayor recompensa es haber salvado una vida. Tabién destacaron que la colaboración entre las distintas fuerzas policiales resulta fundamental para garantizar un buen trabajo en situaciones de emergencia.
Como reconocimiento a su heroismo el Ajuntament de Calvià les entregó el Cor de Calvià, una reproducción de la obra del artista local Carlos Terroba.
El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, agradeció en nombre de toda la corporación la profesionalidad de los agentes y extendió este reconocimiento a todos sus compañeros, que día a día trabajan para garantizar la seguridad de la población.
