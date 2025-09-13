La Policía Local de Palma inmoviliza un camión sin ITV y cuyo conductor tenía el carné caducado
El vehículo fue trasladado al depósito municipal y la carga fue retirada por Emaya
La Policía Local de Palma inmovilizó el pasado lunes un camión que circulaba por s'Arenal tras comprobar que no había pasado la ITV y que el conductor tenía el carné caducado.
Agentes adscritos al Distrito Litoral, con el apoyo de la Unidad Motorizada (Umot), inmovilizaron el camión de transporte de mercancías tras someterlo a un control el pasado lunes en la Avenida de América, en la Playa de Palma, y descubrir que presentaba graves irregularidades.
Los agentes constataron que el vehículo tenía la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) con resultado desfavorable. Además, el conductor, un hombre español de 50 años, circulaba con el permiso de conducir caducado.
Ante estas infracciones, los agentes denunciaron administrativamente al conductor por ambos motivos. Adicionalmente, se tramitó una tercera denuncia ante la Dirección General de Movilidad del Govern de les Illes Balears por no haber registrado el inicio y el final del servicio de transporte de mercancías que estaba realizando.
La carga del camión fue retirada por un vehículo de EMAYA y el camión fue trasladado al depósito municipal de la Riera.
