La Policía Nacional ha detenido a 450 delincuentes en Palma durante la 'Operación Verano'

La Policía Nacional ha detenido a más de 450 delincuentes en Palma desde que empezó la 'Operación Verano'. La inmensa mayoría de los arrestos, con 190, se han producido en la Playa de Palma de los que a170 se les ha sorprendido in fraganti y, por tanto, se han recuperado los efectos personales sustraídos a las víctimas.

El inspector Francisco Javier Santos, jefe de la Comisaría de la Playa de Palma ha destacado que los policías europeos desplazados, de Países Bajos y de Alemania, "multiplican la capacidad operativa", al tener más patrullas, y "son de gran ayuda", ha resaltado. Precisamente, dos de estos agentes se despedían después de engrosar las patrullas mixtas con sus homólogos de la Policía Nacional.

Santos ha destacado el "potente efecto" que supone la presencia de estos policías al toparse con sus compatriotas en la Playa de Palma. Por un lado, ayudan a los ciudadanos de su país a "superar la barrera idiomática". Por otro, al patrullar con el uniforme policial de su país tiene un carácter "disuasorio" para los ciudadanos de su nación, al toparse en la Playa de Palma con estos agentes patrullando en Mallorca.

Así, el policía de Países Bajos Ricardo, ha repetido en 2025 después de estar patrullando el año pasado también en la Playa de Palma. No obstante no podrá repetir al jubilarse el próximo año. En cambio, el policía alemán Max ha expresado su deseo de volver a realizar estas patrullas el año que viene. En este sentido, el jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de la Playa de Palma ha resaltado que "la satisfacción es recíproca".

Estos policías europeos se incorporan al Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional. Estos se dedican a patrullar tanto en la Playa de Palma como en otras zonas de interés policial para la prevención del delito. Los días más nublados ejercen su labor en el centro histórico o en las calles comerciales de Ciutat. También se desplazan a la terminal de llegadas del Aeropuerto de Palma. Así, cuando llegan los turistas a Mallorca comprueban con agrado que hay también policías de su país.

15 grupos criminales desmantelados

Otro de los aspectos que se potencia durante la 'Operación Verano' es la investigación en las comisarías del distrito Centro, Oeste y Playa de Palma. Fruto de estas pesquisas se han desmantelado más de 15 grupos criminales organizados. Estas bandas están jerarquizadas, organizadas y efectúan de antemano un reparto de tareas. Son grupos delictivos de diversas nacionalidades y, algunos de ellos, itinerantes. Algunas vienen de actuar en otoño en Canarias y viajan a Baleares en verano. "Cometen delitos con astucia, con engaño y con habilidad", subraya el inspector Santos.

El delito estrella son los hurtos. Estos delincuentes pueden llegar a obtener un doble beneficio. Además de sustraer los efectos, también consiguen un dinero extra con las tarjetas bancarias robadas. Así, una banda desarticulada se dedicaba a robar efectos a los turistas en establecimientos de comida rápida de primera línea. Con el pretexto de ayudar a las víctimas a hacer su pedido, se fijaban en el código pin de la tarjeta. Luego lo utilizaban para saquearle las cuentas bancarias o hacer pagos con el medio de pago robado.