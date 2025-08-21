Alertan de la colocación de pegatinas con falsos códigos QR en parquímetros del Puerto de Palma para apropiarse de los datos personales y bancarios de las víctimas

"Escanea y paga", rezan unas pegatinas con un código QR colocadas en parquímetros colocados en el puerto de Palma. El incauto usuario que cree que se trata de una forma de agilizar el pago por el tiempo de estacionamiento no tiene constancia de que está siendo víctima de un fraude. Sus datos personales y bancarios quedan en manos de estafadores y no le permite aparcar en absoluto. La Autoridad Portuaria de Baleares ha alertado de esta estafa.

En las últimas semanas, la Autoridad Portuaria de Baleares había detectado la proliferación de pegatinas con un código QR en parquímetros del Puerto de Palma. Estas se presentaban como un supuesto medio de pago del aparcamiento con esta fórmula para agilizarlo. Sin embargo, el código no sirve en absoluto para abonar el estacionamiento. Su colocación responde a motivos espurios.

El código QR enlaza con una página bancaria falsa, donde se insta al usuario a que proporcione sus datos bancarios y personales. El desprevenido usuario no es consciente de que, en realidad, le está abriendo la puerta a un desconocido para que saquee sus cuentas bancarias.

Llamamiento

Por el momento, agentes de la Policía Portuaria se han dedicado a retirar todas las pegatinas con este QR fraudulento, que se han encontrado colocadas en los parquímetros. No obstante desde la Autoridad Portuaria se ha hecho un llamamiento para alertar de este fraude. También se insta a los usuarios que se topen con dichas pegatinas que lo comuniquen a esta entidad.