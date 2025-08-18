Una treintena de bomberos de Balears viajará a León para ayudar en la extinción de los incendios

La Direccion General de Emergencias del Govern balear está acabando de preparar el contingente de ayuda, integrado por una treintena de bomberos voluntarios libres de servicio, que se desplazará a León para ayudar en los trabajos de contención de los catastróficos incendios que están activos en la zona. Desde el Govern destacan la necesidad de que los bomberos estén libres de servicio y no se vean afectados los equipos de guardia que deberían hacer frente a un eventual incendio en las islas, que se mantienen en alerta por el elevado riesgo de fuego forestal.

El dispositivo de ayuda es consecuencia de la petición de ayuda realizada por la Junta de Castilla-León al resto de comunidades autónomas españolas, para que aporten en la medida de sus posibilidades medios con los que hacer frente a los cerca de veinticinco fuegos activos en la zona y que están devastando áreas de gran valor ecológico, como el parque natural de Picos de Europa.

La Dirección General de Emergencias está perfilando el operativo de ayuda, que estaría formado por voluntarios de los Bomberos de Palma, Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera que estuvieran libre de servicio, con la idea de que su ausencia no afecte al servicio en las islas, que se mantienen en alerta por alto riesgo de incendio forestal.

El plan sería montar dos equipos, formados por unos quince bomberos y tres vehículos cada uno, y que irían apoyados por un vehículo del Samu-061 y con dos técnicos de Emergencias y de Medio Ambiente, para coordinar sus intervenciones y logística. La idea es que los equipos viajen mañana a primera hora por vía marítima a Valencia, para desde allí desplazarse por carretera hacia la zona de León afectada por los fuegos, y allí ponerse a disposición de los responsables del operativo antiincendios.