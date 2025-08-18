Derrumbe del falso techo de un pasillo en el hospital Joan March, en Bunyola

El desplome de la bovedilla de la terraza del hospital Joan March, en Bunyola, ha atravesado el falso techo y los cascotes han caído al pasillo de la segunda planta del centro. Aunque el suelo ha quedado cubierto de los ladrillos rotos, el incidente no ha provocado víctimas ya que en ese momento no pasaba nadie por el lugar. Trabajadores del hospital han crititado el mal estado en las instalaciones y que no es la primera vez que se producen esta clase de derrumbes.

El incidente ha ocurrido sobre las siete de la tarde, cuando se ha derrumbado parte de la bovedilla de la terraza del centro. Los cascotes han atravesado el falso techo y han caído sobre el pasillo de la planta Segunda. Aunque el peso de algunos trozos de la bovedilla era considerable, el incidente no ha causado daños personales porque en ese momento no había nadie en el pasillo.

El agujero en el falso techo del pasillo. / DM

Desde el hospital se alertó al responsable del manenimiento del centro, que por la tarde estaba previsto que revisara las instalaciones para decidir si se desalojaba a los pacientes ingresados en la zona.

Reacción de los trabajadores

Algunos de los trabajadores del centro se quejaron del mal estado de las instalaciones e indicaron que no es la primera vez que se produce un incidente de estas caracteristicas. "Esto lo cambiarán cuando muera alguien", han sentenciado en declaraciones a este medio hace unos instantes.