Uno de los Pelúos apuñala a un hombre tras una agresión a su hijo en s'Arenal de Llucmajor

Un miembro del clan de Los Pelúos fue detenido ayer por la tarde por la Guardia Civil tras apuñalar en el hombro a un hombre que creía era el que había abofeteado a su hijo, después de una pelea entre un grupo de menores en s’Arenal de Llucmajor. El detenido fue puesto ayer a disposición judicial, que decretó para él libertad con cargos, con una orden que le prohíbe acercarse a menos de quinientos metros de la víctima.

El incidente ocurrió el jueves por la tarde en la calle Terral de s’Arenal de Llucmajor. Al parecer un grupo de menores se enfrentaron en una pelea, y un adulto, familia de uno de los chicos a los que habían pegado, acudió al lugar y propinó un bofetón a uno de los chicos rivales, que resultó ser miembro del clan de los Pelúos. Este grupo familiar, relacionado con el tráfico de drogas y otros delitos, alcanzó notoriedad hace unos años con sus enfrentamientos violentos con otra familia, la de los Sheriffs, en los que llegaron a utilizar armas de fuego.

Cuando los miembros de los Pelúos se enteraron de que un hombre había abofeteado a uno de sus hijos, acudieron en tropel al lugar. Algunos llevaban armas blancas. Se produjo entonces un nuevo enfrentamiento en la calle Terral, en la que uno de los miembros de los Pelúos presuntamente apuñaló en el hombro a un hombre que creía que era el que había pegado a su hijo, aunque parece ser que se equivocó.

La víctima sufrió un aparatoso corte, que obligó a trasladarle a un centro médico, donde le aplicaron ocho puntos de sutura.

Tras tener conocimiento del altercado, varias patrullas de la Guardia Civil acudieron al lugar y arrestaron al presunto autor de la puñalada, como presunto autor de un delito de lesiones.

El detenido, con camiseta negra, se abraza a un familiar a la salida del juzgado. / L.M.

El hombre fue trasladado ayer por la mañana a disposición del juzgado de guardia de Palma, donde prestó declaración. El detenido quedó en libertad con cargos, aunque el titular del juzgado le prohibió acercarse a menos de quinientos metros del herido. Cuando salió del juzgado el hombre se reunió con un numeroso grupo de familiares que esperaban en la puerta.

El clan de los Pelúos adquirió notoriedad hace unos años a raíz de los enfrentamientos violentos que mantuvo con la familia de los Sheriffs, por el que varios de sus miembros fueron condenados.