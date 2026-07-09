Gastronomía
Azotea, el restaurante de los socios de Club de Mar, abrirá al público
Los clientes externos podrán acudir por la noche y los fines de semana
El restaurante Azotea Club de Mar, ubicado en la exclusiva zona de socios de la marina de Palma, abrirá sus puertas el próximo miércoles, 15 de julio. Durante el día solo estará disponible para los socios y sus amigos, pero por la noche y los fines de semana también abrirá al público en general con reserva previa.
Tal como explica el CEO de Azotea Grupo, José Manuel García, «la carta es a base de productos de mercado y con platos tradicionales»; y en cuanto al interiorismo, Marta de la Rica es su artífice.
Filosofía
«Siempre hemos buscado lugares con alma, espacios que ya cuentan una historia antes de que lleguemos nosotros. Club de Mar representa perfectamente esa manera tan nuestra de entender la restauración. Forma parte de la vida de la isla, está viviendo un momento extraordinario y reúne muchos de los valores que buscamos cuando desarrollamos un proyecto», añade el responsable del grupo gastronómico.
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