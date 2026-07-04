Puerto Portals celebra 40 años de lujo, glamour y famosos de vacaciones en Mallorca

«Puerto Portals forma parte de la vida del mallorquín de verano, del foraster que viene a disfrutar de las vacaciones en Mallorca». Lo dijo este sábado el presentador de televisión Joaquín Prat en la celebración del 40 aniversario de la lujosa marina y seguro que lo suscribirían los rostros populares que asistieron a la fiesta.

Recordó con cariño que tras cenar en el puerto, su padre y el resto de la familia se divertían paseando por los pantalanes e imaginando que un día tendrían «un barco impresionante. Soñar es muy bonito y, pese a que no se ha hecho realidad, estoy muy feliz de veranear en Mallorca». Otro de los invitados, Mario Conde, sí tuvo yate en Puerto Portals, y Victoria Federica ha navegado en varios de ellos en múltiples ocasiones, pero en la fiesta simplemente posó frente a los de 60 metros de eslora junto a su amiga Rocío Laffón.

400 invitados

También lo hizo Mar Flores, quien como el resto es asidua a los estíos en sa Roqueta. «He venido a las regatas y a pasar vacaciones, por lo que he crecido disfrutando de Mallorca y de su privacidad. Es una isla que respeta al famoso y nos sentimos muy cómodos», tal como afirmó rodeada de casi 400 invitados.

Entre ellos se hallaban Boris Izaguirre, las actrices Sheila Casas y Sara Jiménez, las deportistas Lidia Valentín, Estefanía Juan y Eli Pinedo, el piragüista olímpico isleño Marcus Cooper, el artista Domingo Zapata, representantes de las principales instituciones de Baleares, empresarios y profesionales del sector náutico y la moda, además de invitados vinculados a la historia del puerto desde que fue creado en 1986 por el empresario alemán Klaus Graf.

Tras fallecer, tomó las riendas su hija, Corinna Graf, quien ejerció de anfitriona junto a su madre, Margarita, en una velada que se inició al atardecer y contó con parlamentos oficiales en la dársena principal, un cóctel por parte de restaurantes de la marina, como el Flanigan, y la actuación de una banda instrumental desde el agua, del grupo The Tutsies y de un DJ.