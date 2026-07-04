Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derriban Son BanyaPlan Alternativo GESACan Arabí CierrePloriferación Expedientes InstitutosEquipo Fútbol Alemán
instagramlinkedin

Sociedad

Puerto Portals celebra 40 años de lujo, glamour y famosos de vacaciones en Mallorca

La marina que se ha convertido en un referente en el Mediterráneo reúne a casi 400 invitados de la sociedad balear y rostros populares a nivel nacional, como Victoria Federica, Mario Conde, Mar Flores, Boris Izaguirre y Joaquín Prat

40 aniversario de Puerto Portals

40 aniversario de Puerto Portals

Ver galería

40 aniversario de Puerto Portals / Ana B. Muñoz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

«Puerto Portals forma parte de la vida del mallorquín de verano, del foraster que viene a disfrutar de las vacaciones en Mallorca». Lo dijo este sábado el presentador de televisión Joaquín Prat en la celebración del 40 aniversario de la lujosa marina y seguro que lo suscribirían los rostros populares que asistieron a la fiesta.

Recordó con cariño que tras cenar en el puerto, su padre y el resto de la familia se divertían paseando por los pantalanes e imaginando que un día tendrían «un barco impresionante. Soñar es muy bonito y, pese a que no se ha hecho realidad, estoy muy feliz de veranear en Mallorca». Otro de los invitados, Mario Conde, sí tuvo yate en Puerto Portals, y Victoria Federica ha navegado en varios de ellos en múltiples ocasiones, pero en la fiesta simplemente posó frente a los de 60 metros de eslora junto a su amiga Rocío Laffón.

400 invitados

También lo hizo Mar Flores, quien como el resto es asidua a los estíos en sa Roqueta. «He venido a las regatas y a pasar vacaciones, por lo que he crecido disfrutando de Mallorca y de su privacidad. Es una isla que respeta al famoso y nos sentimos muy cómodos», tal como afirmó rodeada de casi 400 invitados.

Entre ellos se hallaban Boris Izaguirre, las actrices Sheila Casas y Sara Jiménez, las deportistas Lidia Valentín, Estefanía Juan y Eli Pinedo, el piragüista olímpico isleño Marcus Cooper, el artista Domingo Zapata, representantes de las principales instituciones de Baleares, empresarios y profesionales del sector náutico y la moda, además de invitados vinculados a la historia del puerto desde que fue creado en 1986 por el empresario alemán Klaus Graf.

Noticias relacionadas y más

Tras fallecer, tomó las riendas su hija, Corinna Graf, quien ejerció de anfitriona junto a su madre, Margarita, en una velada que se inició al atardecer y contó con parlamentos oficiales en la dársena principal, un cóctel por parte de restaurantes de la marina, como el Flanigan, y la actuación de una banda instrumental desde el agua, del grupo The Tutsies y de un DJ.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Puerto Portals
  • Familia Real
  • famosos en Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents