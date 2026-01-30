Cinco restaurantes de Mallorca en el Campeonato de Hamburguesas de España: recetas y dónde ir a probarlas
Best Burger Spain 2026 busca la mejor propuesta del país
La plataforma Best Burger Spain organiza la sexta edición del Campeonato de España de Hamburguesas donde se enfrentan propuestas de todo el país para conocer a la mejor de todas.
Desde este 29 de enero y hasta el 1 de marzo de 2026, el jurado y los comensales decidirán la mejor 'burger'. Entre las candidatas, se encuentran cinco propuestas de Mallorca.
V16 de Sexto Sentido
La hamburguesa V16 de Sexto Sentido, ubicado en el Carrer d'Enric Alzamora, 2, al lado del Mercat de l'Olivar, ofrece una receta con doble smash de carne con doble queso cheddar, tartar de chuletón madurado, salsa trufada y alcaparras fritas. Sobre la carne, un pan patata roll artesanal.
Malamadre de Cel Blau
La propuesta de Cel Blau para el sexto Campeonato de España de Hamburguesas es Malamadre. Este restaurante, ubicado en la calle Llaüt, 40, en Palma, ofrece una hamburguesa con carne de vaca rubia 'dry aged', queso gouda y cheddar ahumado, mayonesa de chimichurri, mermelada de bacon con tuétano y chicharrones, salsa de ají amarillo peruano y tajín en polvo.
La Estrella de Raimundo
La propuesta del restaurante Raimundo, ubicado en plaça de Raimundo Clar, 14, es La Estrella. Esta hamburguesa de pan de ensaimada cuenta con carne de cerdo negro mallorquín, queso de oveja roja de Mallorca, salsa de albaricoques de Porreres, bacon crujiente, encurtido de pepinillos y tomatitos confitados.
Tu Mami Burger de Carbón Moreno
En el Port d'Alcúdia se encuentra Carbón Moreno. La hamburguesería, ubicada en el carrer del Pins 11, propone Tu Mami Burger, una receta con carne de vaca gallega de 250 gramos madurada 30 días, bacon glaseado en barbacoa ahumada oriental, fideos inflados crujientes, 'demiglace' de setas secas, alioli al yuzu, cebolla caramelizada al miso y pepinillos japoneses encurtidos.
La del Patrón de The Burger's Mafia
The Burger's Mafia, ubicado en la vía Puig de Galatzó 20, en Santa Ponça, presenta La del Patrón. Esta hamburguesa con pan de brioche, cuenta con un medallón de vaca rubia gallega de 200 gramos y con 60 días de maduración, queso inglés madurado, costilla de vaca a baja temperatura de 48 horas con 'demiglace' de gochujang, kimchi, mermelada de tuétano, mayonesa kimchi, cebolla morada encurtida y crema de queso coreana.
Cómo votar a tu hamburguesa favorita
En la web de Best Burger Spain se deben realizar las votaciones de las hamburguesas que se hayan probado. Para ello, se debe introducir un código que el establecimiento ha proporcionado al consumir una de las aspirantes al Campeonato de España de Hamburguesas.
Se deben valorar tres ítems eligiendo entre cuatro respuestas y finalizar con una valoración general del uno al cinco, siendo cinco una hamburguesa perfecta y uno una que no repetirías.
