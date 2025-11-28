Si eres millennial y has vivido en Mallorca, quizá recuerdes estas 17 cosas que marcaron la infancia de miles de niños

La nostalgia está viviendo un momento de gloria en redes sociales y, esta semana, Mallorca se ha convertido en el epicentro emocional de miles de usuarios. La cuenta Mallorca Starter Packs, conocida por capturar con humor y precisión quirúrgica la esencia del día a día isleño, ha publicado una de sus recopilaciones más sentimentales hasta la fecha: una mirada directa a la infancia de toda una generación de mallorquines.

El post, que arranca con un evocador “Tornaria a la infància per…”, ha removido recuerdos que parecían enterrados en álbumes de fotos y recreaciones escolares. La publicación menciona escenas que muchos creían exclusivas de su propia experiencia, pero que, a juzgar por la reacción masiva, formaban parte de un ritual compartido: construir cabanyes improvisadas, usar el punxó en clase, acompañar al padrí a la finca los fines de semana o recibir esos “euros de contrabando” de la padrina que siempre sabían a privilegio y merienda asegurada.

Entre las líneas también aparece el aprendizaje con el mítico profesor Pipo, los bailes con Cucorba en las fiestas del pueblo, la colección de pines de Diario de Mallorca, las colonias en Es Palmer o las tardes en la biblioteca pintando fichas. La publicación recuerda igualmente hábitos de juego muy particulares, como tocar bauleta, jugar a fútbol “d’arbre a arbre” en la plaza o intercambiar tazos y Gogos con la intensidad de un mercado bursátil infantil. No faltan los rituales televisivos como ver Nit de Bauxa en familia ni la ilusión colectiva de esperar a los Reyes.

La respuesta ha sido inmediata. La sección de comentarios se ha llenado de mensajes como “Menys la finca, tot bingo i plorant” o “M'acaben de començar a regalimar els ulls”. Muchos han ampliado el catálogo con sus propios recuerdos, demostrando que la infancia millennial en Mallorca se construyó sobre un imaginario común profundamente arraigado.

La publicación, que ya acumula miles de interacciones, confirma una vez más el poder que tiene la memoria colectiva cuando se activa con la chispa adecuada. Mallorca Starter Packs ha logrado que toda una generación vuelva, por unos segundos, a una isla donde todo parecía más grande, más sencillo y absolutamente mágico.