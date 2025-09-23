Un robot teledirigido sorpende en Palma: "Me estás vacilando"

El Parc de Ses Estacions de Palma vivió este fin de semana una escena tan insólita como divertida: un robot en forma de coche teledirigido, conocido como Mr. Step FPV, recorrió el parque con un compartimento transparente cargado de pituletas que fue repartiendo entre los presentes.

Un robot que habla y reparte

Lejos de ser un simple juguete, el coche sorprendió por su capacidad de interactuar con las personas. A quienes se acercaban a recoger un caramelo, respondía con frases inesperadas que provocaron carcajadas entre los curiosos. "Tú me vacilas o algo, amigo", le soltó un mallorquín asombrado, que aseguraba haberlo visto antes en TikTok. Una joven, al recibir su dulce, no pudo evitar exclamar: "¡Qué lindo!".

El vehículo ya se había hecho viral en redes sociales, donde se difunden vídeos de sus apariciones en diferentes enclaves, pero esta es la primera vez que se le ha visto en Palma. El inusual espectáculo convirtió por unos minutos el Parc de Ses Estacions en un improvisado escenario tecnológico.