Un robot teledirigido sorpende en Palma: "Me estás vacilando"
El coche apareció en el Parc de Ses Estacions con un compartimento lleno de pituletas e interactuó con los curiosos que se acercaron a él
El Parc de Ses Estacions de Palma vivió este fin de semana una escena tan insólita como divertida: un robot en forma de coche teledirigido, conocido como Mr. Step FPV, recorrió el parque con un compartimento transparente cargado de pituletas que fue repartiendo entre los presentes.
Un robot que habla y reparte
Lejos de ser un simple juguete, el coche sorprendió por su capacidad de interactuar con las personas. A quienes se acercaban a recoger un caramelo, respondía con frases inesperadas que provocaron carcajadas entre los curiosos. "Tú me vacilas o algo, amigo", le soltó un mallorquín asombrado, que aseguraba haberlo visto antes en TikTok. Una joven, al recibir su dulce, no pudo evitar exclamar: "¡Qué lindo!".
El vehículo ya se había hecho viral en redes sociales, donde se difunden vídeos de sus apariciones en diferentes enclaves, pero esta es la primera vez que se le ha visto en Palma. El inusual espectáculo convirtió por unos minutos el Parc de Ses Estacions en un improvisado escenario tecnológico.
- Nueve restaurantes, mil raciones cada uno: todo a punto para la Fira del Variat
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- Fincas rústicas de Calvià salen a la venta por millones con la promesa de que se podrán construir viviendas con la Ley Prohens
- Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca
- Paralizan la demolición del edificio de 31 de Desembre diseñado por Gaspar Bennazar
- Condenada una parturienta por agredir a una sanitaria en el hospital de Son Llàtzer en Palma
- Fraude con casas vacacionales en Mallorca: “No tenemos noticias del dueño de la agencia inmobiliaria, no ha pagado a nadie”
- Un empresario norteamericano compra una 'joya' inmobiliaria de Valldemossa, la finca de sa Talaia