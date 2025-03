La opinión de Toni Ruiz del Valencia-RCD Mallorca: El sueño europea ha de esperar

La lucha por lograr el premio de una plaza europea para el Mallorca, una vez conseguida la salvación casi matemática, empezó en Mestalla. No lo ha hecho con buen pie porque ha faltado lo necesario para sumar puntos en esta fase decisiva de la Liga, acierto en las oportunidades que se tienen. Pudo el Mallorca haber salido con algún botín de Valencia si Asano no hubiera fallado un gol casi cantado, o si el disparo de Darder desde fuera del área no hubiera acabado con una palomita para la foto de Mamardashvili.

El guión del partido del Mallorca fue, en principio, minimizar al Valencia, que era quien jugaba con urgencias. Funcionó bien en la primera parte, en la que solo se sufrieron dos sustos, uno con un cabezazo de Sadiq y otro con un balón que acabó en el palo tras rebotar en Raillo. Tal vez era el único plan posible si tienes bajas como las de Muriqi, Valjent, Robert Navarro o Larín. Fue un día para dar oportunidades, para David López, debutante, y para Copete, Lato o Abdón. No desentonaron en demasía y es un acierto que Arrasate conceda minutos a jugadores que también se lo merecen.

Tras el gol valencianista, tras una pérdida en una transición el partido tomó otro cariz. Apareció el Mallorca que no se resigna con la derrota, saltaron al campo los jugadores de refresco, incluso el desaparecido Marc Domenech, pero los locales se encastillaron con tres centrales de altura para no dejar escapar la victoria. Hubo ocasiones claras, pero faltó el antedicho acierto.

Con la derrota el sueño europeo sigue pendiente de concretarse, algo que puede que pase por ganar los cuatro partidos que quedan en Son Moix como local. La cita ante el Celta del sábado se antoja como la primera ocasión para saber a qué se aspira.