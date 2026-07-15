SFM habilita por primera vez trenes nocturnos especiales por el festival Orgullosament Inca

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) pondrá en marcha este sábado 18 de julio un dispositivo especial de trenes nocturnos con motivo del festival Orgullosament Inca, que se celebra en la capital del Raiguer. Se trata de la primera vez que la empresa pública ferroviaria programa servicios nocturnos coincidiendo con esta celebración, con el objetivo de facilitar un desplazamiento cómodo, seguro y sostenible a las personas asistentes.

En total, se habilitarán doce servicios especiales que circularán durante toda la madrugada del sábado al domingo en las líneas Palma-Manacor y Palma-sa Pobla, en ambos sentidos.

En la línea Palma-Manacor habrá salidas desde Palma a las 0.15 h, 2.15 h y 4.15 h, mientras que desde Manacor partirán trenes hacia Palma a las 23.30 h, 1.30 h y 3.30 h. Por su parte, en la línea Palma-sa Pobla también se ofrecerán seis servicios especiales, con salidas desde Palma a las 23.15 h, 1.15 h y 3.15 h, y desde sa Pobla a las 0.45 h, 2.45 h y 4.45 h.

Todos los trenes realizarán parada en todas las estaciones intermedias, garantizando así la cobertura en todo el corredor ferroviario y facilitando el acceso desde distintos municipios.

Con este dispositivo, el Govern reafirma su compromiso con la movilidad sostenible y la promoción del transporte público en eventos de gran afluencia, ofreciendo una alternativa al vehículo privado.

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Este refuerzo se suma a la programación habitual de trenes nocturnos que SFM activa en fechas señaladas como el Dijous Bo, Sant Antoni, Sant Sebastià, Es Vermar de Binissalem o las Festes de la Patrona de Pollença, consolidando así su apuesta por ampliar este servicio en celebraciones populares de Mallorca.