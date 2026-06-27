'Els tretze de na Pola' llenan de pólvora y color las calles de Alaró

Las fiestas de Sant Pere en Alaró llegaron a su momento álgido este viernes con el correfoc de 'Els tretze de na Pola', que llenaron de olor a pólvora las calles de esta barriada de Los Damunt, que tiene su propio calendario festivo. Los dimonis, con esos artísticos trajes diseñados por el artista Rafa Forteza, fueron realizando sus ruidosas petadas, al tiempo que se leían las glosas que acompañan a este acto tradicional que casi cumple una década.

El mismo día se inauguró en la plaza Tià Roig la exposición 'El valors de Sa Bastida'. Un recorrido con imágenes en paneles de Francesc Lillo y Sebastiá Torrents y textos de Lillo y Gabriel Llodrà, que dan a conocer la flora, fauna, etnología, historia, y las fuentes de la finca pública recientemente adquirida per el Govern balear. El acto inaugural contó con la presencia del conseller de Agricultura, Joan Simonet; el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló; el presidente de Al Rum, Biel Campins, y numeroso público. Los actos festivos continuarán hasta el próximo lunes.