Flor Assof toma posesión del cargo de concejala socialista en Alcúdia

Maria Florencia Assof Perellon ha prometido este jueves el cargo de nueva concejala del grupo municipal socialista durante el transcurso del pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Alcúdia. Assof, que figuraba en el puesto número ocho de las listas del PSOE en las pasadas elecciones municipales, sustituye al exportavoz Joan Gaspar Vallori, fallecido a mediados del pasado mes de abril a causa de una rápida enfermedad.

El acto de toma de posesión de la nueva representante del PSOE, originaria de Argentina, ha sido celebrado por el partido, que en una nota de prensa ha recordado también la figura del "muy querido" Joan Gaspar Vallori. El pleno ha sido seguido por la secretaria general de la Federació Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, acompañada por el diputado Omar Lamín y la consellera del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Bea Gamundí.

La nueva edil (tercera por la derecha), junto a otros cargos del partido, este jueves en Alcúdia. / PSOE

En su primera intervención como regidora, Flor Assof ha afirmado que quiere afrontar este nuevo reto desde la misma responsabilidad y servicio ciudadano que tuvo siempre el "añorado" Joan Gaspar Vallori y ha reivindicado el legado y compromiso con la ciudadanía del anterior portavoz socialista.

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La nueva regidora socialista ha desarrollado su carrera profesional en el sector de la hostelería y, según explica el PSOE, "está comprometida con la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras a través de su vinculación a la UGT".