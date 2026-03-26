FOTOS | Los mensajes y dibujos de solidaridad en las Mochilas para Gaza, en imágenes

Marxes de Mallorca per Palestina ha impulsado el proyecto solidario “Mochilas para Gaza”, que ha conseguido reunir más de 200 bolsas escolares procedentes de 50 centros educativos de primaria, secundaria y FP. Todo el material se enviará a la flotilla que partirá de Barcelona en abril. En las mochilas hay pinturas, lápices, cuadernos, estuches y otros productos de higiene personal pero también hay mucha solidaridad expresada a través de la creatividad de los alumnos y alumnas que han querido mandar mensajes de esperanza y ánimos en forma de dibujos o cartas. Así, en las bolsas encontramos dibujos con la bandera Palestina, corazones pintados de rojo, negro y verde o el símbolo de la paz, entre muchos otros.

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El mensaje del alumnado del CEIP Son Juny de Sant Joan.

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La bella creación de los alumnos y alumnas de La Miraculosa de Palma.

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Dibujo diseñado por el CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri.