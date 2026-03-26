FOTOS | Los mensajes y dibujos de solidaridad en las Mochilas para Gaza, en imágenes

Uno de los dibujos creados por el alumnado del centro educativo de Sineu. / Marxes de Mallorca per Palestina

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FOTOS | Los mensajes y dibujos de solidaridad en las Mochilas para Gaza, en imágenes

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Marxes de Mallorca per Palestina ha impulsado el proyecto solidario “Mochilas para Gaza”, que ha conseguido reunir más de 200 bolsas escolares procedentes de 50 centros educativos de primaria, secundaria y FP. Todo el material se enviará a la flotilla que partirá de Barcelona en abril. En las mochilas hay pinturas, lápices, cuadernos, estuches y otros productos de higiene personal pero también hay mucha solidaridad expresada a través de la creatividad de los alumnos y alumnas que han querido mandar mensajes de esperanza y ánimos en forma de dibujos o cartas. Así, en las bolsas encontramos dibujos con la bandera Palestina, corazones pintados de rojo, negro y verde o el símbolo de la paz, entre muchos otros.

El mensaje del alumnado del CEIP Son Juny de Sant Joan.

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El mensaje del alumnado del CEIP Son Juny de Sant Joan.

La bella creación de los alumnos y alumnas de La Miraculosa de Palma.

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La bella creación de los alumnos y alumnas de La Miraculosa de Palma.

Dibujo diseñado por el CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri.

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Dibujo diseñado por el CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri.

Dibujo y material del CEIP Robines de Binissalem.

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Dibujo y material del CEIP Robines de Binissalem.

Uno de los trabajos de la Escola Graduada de Palma.

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Uno de los trabajos de la Escola Graduada de Palma.

La bella creación de los alumnos y alumnas de La Miraculosa de Palma.

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La bella creación de los alumnos y alumnas de La Miraculosa de Palma.

Otro de los mensajes de La Miraculosa de Palma.

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Otro de los mensajes de La Miraculosa de Palma.

Dibujos de La Miraculosa de Palma.

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Dibujos de La Miraculosa de Palma.

Dibujo remitido desde Puigpunyent

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Dibujo remitido desde Puigpunyent

Bolsas con pinturas de colores enviadas desde Sóller.

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Bolsas con pinturas de colores enviadas desde Sóller.

TEMAS

  • Gaza
  • solidaridad
  • Educación
  • Guerra