Tradiciones
La fiesta de Saint Patrick de Santa Ponça congrega a más de 5.000 personas
Durante toda la jornada están programadas numerosas actividades para residentes y visitantes
La tradicional celebración de la fiesta irlandesa de Saint Patrick en Santa Ponça ha contado este domingo por la mañana con una gran afluencia de público. Al mediodía, la Policía Local de Calvià ha cifrado la asistencia en más de 5.000 personas, según explica el Ayuntamiento de Calvià en una nota.
La jornada incluye numerosas actividades durante todo el día para residentes y visitantes que quieran pasar un día diferente celebrando esta tradición «ya tan irlandesa como calvianera», tal y como ha señalado el alcalde del municipio Juan Antonio Amengual.
«Esta es una fiesta que asumimos como propia. Se suma a las celebraciones tradicionales del municipio, las mallorquinas y las que llegaron de otros lugares como la Falla del Toro o Saint George entre otras. Podemos decir que Calvià es un municipio abierto a todos en el que hemos conjugado diferentes culturas que han sido asimiladas y que forman parte de nuestra sociedad», añade el regidor del PP.
Desde las diez de la mañana, la Gran Via Puig des Galatzó de Santa Ponça acoge un variado programa de actividades y de entretenimiento familiar. Para la tarde están previstas las actuaciones musicales de Tao Sax, Monkey Doo, Old Noise y Raggle Taggle. También se mantendrán los pasacalles, las terrazas abiertas, los food trucks y las actividades infantiles.
El Ayuntamiento añade que la celebración en Santa Ponça de la festividad de Saint Patrick, patrón de Irlanda, "es una de las citas más esperadas del año por parte de la comunidad irlandesa residente en la isla, puesto que sólo se celebra en Calvià".
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