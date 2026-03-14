Juan Carlos Núñez (NUS) reclama el reconocimiento de su autoría en la restauración del rosetón de sa Pobla

Juan Carlos Núñez, artista multidisciplinario y especialista en vitrales (con nombre artístico NUS), se muestra profundamente molesto y contrariado por el hecho de que se haya ocultado o no citado su autoría en la restauración del rosetón de la iglesia parroquial de Sant Antoni de sa Pobla, una obra de alto valor patrimonial que fue recolocada en su emplazamiento el pasado mes de noviembre y que tuvo amplia repercusión en los medios de comunicación.

Según explica el propio artista, su enfado le ha llevado a recabar información sobre la legalidad que le ampara para reclamar ante quien corresponda que su nombre figure como autor de la restauración en los informes y documentos oficiales relacionados con la intervención. Como respuesta a sus consultas, asegura haber recibido la confirmación de que el derecho moral de autor en España (Ley de Propiedad Intelectual) incluye el derecho a ser reconocido como autor, incluso en el caso de obras de restauración artística.

El 27 de noviembre de 2024 se presentó públicamente la restauración del rosetón, pero en ninguna de las informaciones publicadas se mencionó a Juan Carlos Núñez como autor del trabajo ni fue invitado al acto.

Juan Carlos y su ayudante dan los últimos toques al vitral. / Joan Nadal

En su relato de los hechos, Juan Carlos Núñez sitúa los primeros contactos con el párroco de sa Pobla, Felip Salvador Díez, en el año 2022. “La cosa no prosperó, si bien sé que solicitaron otros presupuestos”, indica. Pasados unos tres años, afirma que volvió a llamar para interesarse por el estado del tema. Más adelante, señala que el 5 de mayo del pasado año recibió una llamada del párroco informándole de una visita prevista a la iglesia junto a Raquel Garduño, del departamento de restauración del Obispado, y su ayudante. Ese día, Núñez presentó su presupuesto para que fuera trasladado al Obispado y, según sostiene, seis días después obtuvo la confirmación y autorización para iniciar los trabajos. “Finalicé el 6 de septiembre. Se montó el rosetón en su estructura y quedó unos días en la iglesia para que pudieran contemplarlo los feligreses antes de ser colocado en la fachada del templo”, concluye.

El rosetón —un ventanal circular de unos tres metros de diámetro, datado de principios del siglo XVIII— es uno de los elementos más identificativos del templo y, originalmente, fue la principal entrada de luz en la iglesia. Está formado por ocho paneles trapezoidales con motivos florales que rodean el medallón central con la Tau de Sant Antoni.

Trayectoria artística y restauración de vidrieras

Núñez, nacido en Caracas (1960) y de nacionalidad hispano-venezolana, ha residido en distintos países y ciudades antes de establecerse en Mallorca, primero en Manacor y actualmente en Porto Cristo, donde afirma haber encontrado la paz y la tranquilidad que buscaba. En la isla, explica haber realizado restauraciones de vidrieras antiguas en la iglesia de Calonge, en el Port de Pollença, en Nostra Senyora dels Dolors y Sant Pau de Manacor, entre otras, además de desarrollar obra pictórica y escultórica, estructuras artísticas en inox y fusing, y lámparas escultóricas con leds para residencias particulares.

El rosetón ya luce reformado en la parroquia de sa Pobla. / Joan Nadal

Sobre su formación, relata que comenzó a pintar desde niño, inició estudios de Ingeniería Civil y los dejó para formarse en Bellas Artes, completando también estudios de estampación técnica y cerámica en Madrid, en la Escuela de Cerámica de la Moncloa. Entre sus experiencias internacionales, destaca trabajos de restauración de grandes vidrieras y exposiciones en Estados Unidos, además de encargos en Venezuela para iglesias e instituciones, y participación en diversas exposiciones colectivas e individuales.

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Hoy, su reivindicación es clara: que la restauración del rosetón de sa Pobla, obra de reconocido valor patrimonial, incorpore su nombre allí donde corresponda, como autor responsable del trabajo realizado.