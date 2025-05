Agustina Roig, artista: «Las flores secas son terapéuticas, transmiten calma»

¿Conocía el negocio de las flores antes de empezar?

Empecé de casualidad. En realidad me licencié en administración de empresas y hasta la pandemia trabajaba en Recursos Humanos de una empresa. Después vino el confinamiento. Por aquellos meses vivía con mi pareja en un apartamento pequeño, teletrabajando. Pasados unos días, con mucho tiempo disponible, después de pintarlo y reordenarlo todo en casa, se me ocurrió poner verbenas [violetas silvestres] en agua. Como soy algo despistada, no me acordé hasta los diez días. Con el calor el agua se había secado. Fue cuando noté esa metamorfosis. De repente se habían transformado en flores menos románticas pero más rústicas y campestres. Algo me llamaba la atención; cada mañana me levantaba pensando: ¡qué lindo objeto!, porque a mí en realidad no me gustan las flores románticas de toda la vida: las rosas, margaritas… nunca había conectado, por eso me sorprendió. Incluso conocía pocos nombres, pocas variedades.

¿Y qué hizo entonces?

A los pocos minutos busqué en google ‘Se me secaron las flores’ y ante mí, mediante esa simple investigación, surgieron multitud de posibilidades. Me acuerdo que había un portal español famoso que explicaba cómo se secaban. Era un momento en que las flores secas volvían como parte de la decoración. En realidad resultó que vivía en la ciudad floricultora por excelencia de Argentina, una potencia exportadora al resto del país y del mundo. Pensé que debía hacerme autónoma y de esa manera poder entrar en el mercado mayorista de las flores. Allí empecé a indagar y a preguntar, pero para ellos ninguna se podía secar… finalmente lo hice por mí misma con prueba y error.

Agustina Roig, en su taller con un ramo de flores secas. / DM

¿El secado sigue siempre un mismo proceso?

Al final el proceso es el mismo sí, solo cambian los tiempos. Evidentemente la humedad es un contratiempo cuando se busca el secado, la deshidratación. Comencé a colgar ramos con alambres del techo de la casa. Me llevó meses averiguar y apuntar los tiempos de los procesos para poder conservar los colores naturales de las flores. Así que armé hasta once ramos diferentes a modo de primer catálogo propio, para conocer qué me interesaba y qué flores podían combinar en forma pero también cromáticamente. Todos con un nombre que llamara la atención: Desparramo, Ramones, Kiloramo… decidí sacarles fotos y abrir un instagram, que fue creciendo a medida que iba contando quién era yo y mi parte más personal en el proyecto. Estábamos en pandemia así que gustó muchísimo. Tuve millones de visualizaciones.

¿Cuál cree que fue el secreto de esa conexión?

Porque vieron que yo era una chica normal que estaba empezando y al mismo tiempo les animaba a hacer lo mismo en su casa, como si fueran tutoriales.

¿Cuál es el proceso básico de secado?

Primero hay que limpiarlas de hojas, porque se quiebran, adquieren un color raro y no son estéticas. Acto seguido se conforman manojos de no más de 20 tallos y se colocan en forma de cascada para que se toquen lo menos posible, y se cuelgan boca abajo. En algunas flores el proceso dura cuatro días, mientras que en otras puede llegar al mes. Una vez acabado y para que no se sequen, rocío los ramos con una laca-barniz mate para que se mantengan en buenas condiciones para los siguientes ocho o diez meses. Como decía debe ser un espacio sin humedad, a oscuras para que el sol no incida y no cambien de color, y donde haya circulación de aire, natural o artificial, para que la humedad que pueda restar no se convierta en moho.

Agustina Roig, con otro ramo de flores. / DM

¿Qué flores son las más agradecidas?

La statis, la lavanda, las rosas, las peonías no son imposibles y el resultado es increíble, la mayoría de claveles… en cambio los tulipanes no soportan el proceso.

¿Cómo pasa de las pruebas a montar un negocio y cómo se llama?

En principio no lo vi como un negocio sino como un escape… hasta que poco a poco noté que no me costaba, que era el primer trabajo en mi vida que realmente me gustaba. Ya había cursado estudios de diseño de moda y de calzado, pero no me habían llenado tanto. Un día se me fue de las manos. Como dije vivía en un piso muy pequeño y era difícil convivir en pareja con todas esas flores y procesos alrededor, así que decidí alquilar un local… fue un poco el destino que la primera casa que viera fuera una de estilo colonial situada en Gonnet, el barrio donde me crie y que miraba cada día al pasear. Ese fue mi primer taller. Todo en el mismo sitio. Tienda, taller, lugar de secado, etc. Después me marché al centro de La Plata. Hace un año que estamos allí como Casa Ramo y creciendo.

¿Qué hacen?

Para novias, para eventos, para decoraciones, impartimos talleres presenciales. Lo que hacemos mucho ahora es mezclar ramos con flores frescas para combinaciones originales en tocados para el pelo, ambientaciones, sombreros o centros de mesa.

¿Por qué está ahora en Mallorca?

Estoy en Portocolom. Tengo familia originaria de Felanitx así que estoy literalmente como en casa. Ya sabía de su existencia porque mi papá me hablaba de ellos, pero no los conocí hasta 2015. La sangre tira y en cada viaje a Europa acabo volviendo, hasta el punto en que estoy pensando en montar también un negocio aquí. Creo que es una buena oportunidad de mercado apelando a la conciencia y el cuidado en la reutilización. Para hoteles, en el sector turístico, para eventos, catas de vinos o talleres. Las flores son terapéuticas, transmiten calma. A mí personalmente me sacan el estrés del día a día. Además es una buena forma de que la gente empiece a mirar a su alrededor a fijarse en las flores silvestres que antes ni veía. Es increíble las posibilidades que tiene el campo para poder armar un gran ramo de domingo en muy poco tiempo.