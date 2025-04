Acuerdo para impulsar la formación sobre la producción de calzado en el campus de ADEMA en Inca

ADEMA, Camper, Carmina Shoemaker, Lottusse y el Ayuntamiento de Inca, a través del Museu del Calçat i de la Indústria, han suscrito un acuerdo de colaboración para desarrollar prácticas formativas y proyectos de investigación en el marco del nuevo Ciclo Formativo de Grado Superior en Diseño y Producción de Calzado y Complementos que se impartirá en el campus de ADEMA en Inca a partir del curso 25/26.

"El objetivo de esta colaboración es conseguir que tanto las instalaciones del Museo como las diferentes industrias se conviertan en espacios clave para el aprendizaje aplicado, la transferencia de conocimiento y la innovación en el sector del calzado", explica ADEMA. Su presidente, Diego González, ha señalado que “los estudiantes no solo adquirirán competencias técnicas y creativas, sino que tendrán la oportunidad de formarse en contacto directo con el patrimonio cultural y las empresas líderes del sector, viviendo una experiencia formativa integral y conectada con la realidad del mercado”.

"El convenio establece un modelo de formación que combina teoría y práctica, en el que el alumnado podrá realizar estancias formativas en empresas como Camper, Carmina Shoemaker y Lottusse, referentes en diseño, calidad e innovación. Estas prácticas permitirán a los estudiantes participar en procesos productivos reales, aplicar conocimientos adquiridos y desarrollar competencias profesionales altamente demandadas en un sector en plena renovación e internacionalización", añade esta entidad.

El acto se ha llevado a cabo en el Museu del Calçat i de la Indústria de Inca. / ADEMA

“Las prácticas no son sólo una etapa del currículum, son una puerta de entrada al mercado laboral, especialmente si se realizan en empresas con una larga trayectoria como las que hoy se suman a este proyecto”, ha subrayado González. Por otro parte, el presidente se ha referido a la apuesta por la internacionalización e investigación en este sector con el apoyo de centros académicos de primer orden como la Chicago Columbia College y la University of Arts London – Chelsea College of Arts.

Además, el Museu del Calçat i de la Indústria "se consolidará como laboratorio de ideas, prácticas y actividades académicas vinculadas a la sostenibilidad, el diseño, la historia del calzado y la creatividad aplicada". El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado que “el Museo no sólo es un símbolo productivo de nuestra ciudad, sino que ahora también será motor del futuro educativo y profesional de muchos jóvenes de Mallorca”. El acuerdo contempla también la organización de actividades de investigación, divulgación científica, exposiciones, talleres y encuentros sectoriales, favoreciendo el diálogo entre estudiantes, profesionales y ciudadanía.

Plan de estudios

El plan de estudios se estructura en módulos profesionales que abarcan las diferentes áreas del diseño y la producción de calzado y complementos. En el área de diseño, el alumnado adquiere competencias en calzado y tendencias, análisis de diseños en textil y piel, así como en diseño técnico de calzado y complementos. La formación en patronaje y confección incluye el ajuste y patronaje de calzado y complementos, la industrialización de patrones de calzado y la elaboración de prototipos. En el ámbito de la producción, se trabajan contenidos relacionados con la organización de la producción en confección industrial y los procesos de producción de calzado. Asimismo, se profundiza en el conocimiento de materiales en textil, confección y piel.

"El plan también contempla la gestión y la calidad, asignaturas de inglés profesional, un itinerario personal para la empleabilidad, digitalización aplicada a los sectores productivos y sostenibilidad aplicada al sistema productivo", subraya ADEMA. El alumnado desarrolla un proyecto intermodular de diseño y producción de calzado y complementos, integrando los conocimientos adquiridos. Finalmente, la formación se completa con un periodo de prácticas en centros de trabajo, que permite a los estudiantes aplicar en un entorno real las competencias profesionales adquiridas a lo largo del ciclo.