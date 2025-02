Habla la nueva presidenta de la DOP Pla i Llevant, Xisca Armero: «Las variedades locales ayudan a lograr el perfil más mediterráneo del vino»

Xisca Armero coge el testigo de Antoni Bennàssar al frente de la Denominación de Origen Protegida Pla i Llevant con el reto de continuar el legado de su antecesor en el cargo. «La clave es que el consumidor siga poniendo en valor el producto local», asegura en esta entrevista de presentación.

Toma el relevo del gran Antoni Bennàssar al frente de la DOP Pla i Llevant...

Han sido muchos años al frente de la DO. Llegó un momento que el Consell Regulador intentaba mantener la parte más sólida pero dar un paso más rejuvenenciendo la estructura. Ahora mismo estamos formados por bodegas, viticultores y personal técnico y estamos muy equilibrados con personas que tienen mucha experiencia y las más jóvenes. En total, Pla i Llevant está formada por doce bodegas.

¿Con qué retos coges el testigo de la presidencia de la DOP Pla i Llevant?

La presidencia es un reto, estoy muy contenta pero es un reto que asumo con mucha responsabilidad y el respeto que se merece. El reto más importante es continuar el legado de Antoni Bennàssar. Es una persona que durante casi 20 años se ha implicado en cuerpo y alma. No solo con los vinos de la DO si no con los vinos en general su trabajo siempre ha estado encaminado a posicionarlos y a que tengan el reconocimiento que creo que se merecen. Mi trabajo es continuar este legado. Para mi Antoni Bennàssar es un maestro. Luego ya vendrá tal vez darle una vueltecita más con un punto de vista un poco más joven pero la clave es que el consumidor siga poniendo en valor el producto local.

Junto a su hermano es la segunda generación de las bodegas Armero i Adrover. ¿Qué le atrae del mundo del vino?

Lo llevas en la sangre desde pequeño. Es verdad que hemos tenido la suerte que en ningún momento nos han presionado por seguir con el negocio familiar. Todo lo contrario, en casa el mensaje siempre ha sido que debíamos elegir lo que nos hacía estar contentos como hicieron nuestros padres pero te dedicas a ello porque está tan arraigado que surge de manera natural. El mundo del vino es muy bonito. Tienes un ser vivo desde la planta hasta la botella que es otro ser vivo y tiene un proceso de transformación que es maravilloso.

Con los efectos del cambio climático... ¿Las variedades locales son un punto fuerte del vino mallorquín?

¡Sí! De cada vez tendremos más tendencia a regresar a lo nuestro y a los orígenes, siempre con un equilibrio pero la tendencia es esta. Lo hemos visto, las variedades locales están mejor adaptadas y al final producen un vino que es más adecuado teniendo en cuenta la tendencia de los consumidores. El mercado está segmentado y se siguen consumiendo los vinos de hace 20 años que son más potentes, más alcohólicos y con mucha más estructura pero hay una parte del mercado que busca vinos más ligeros, menos alcohólicos y más frescos. Cada vez tenemos más meses de calor y hay vinos que quizá nos acompañan menos. Las variedades locales nos ayudan a lograr este perfil que es más mediterráneo.

¿Cuál es vuestro público?

Estamos repartidos, en Mallorca se consume mucho producto pero también se exporta mucho, sobre todo, en Alemania.

¿Y los jóvenes?

¡También! Es un público en el que debemos continuar trabajando. Precisamente es uno de los objetivos que tenemos en la DOP Pla i Llevant, llegar a este segmento de público más joven que va teniendo inquietud pero necesita que alguien le acompañe y le transmitan el proceso de elaboración. El otro día en Palma hicimos un curso de degustación de vino. Nos encanta que se apunte gente joven porque, si conocen todo el proceso productivo y las personas que lo elaboran, se consigue que pongan más en valor el vino mallorquín.

Vi de la Terra Mallorca quiere impulsar una ruta enoturística en la isla y así lo transmitió a la conselleria de Agricultura...

¡Sería fantástico! Al final unir fuerzas es lo mejor que podemos hacer. En Mallorca somos muchas bodegas pero al final es una isla y es mejor ir todos en la misma dirección.

Tras una fuerte sequía, ¿cómo afecta a la viña que estos meses hayan sido más lluviosos?

Ahora contemplas la viña y disfrutas. Es verdad que estábamos preocupados porque la planta no alcanzaba el estado de dormición, ya que en octubre y noviembre hizo mucho calor, y los segmentos volvían a brotar en lugar de entrar en estado de reposo para recuperar recursos de la tierra. La planta parecía estar en primavera. Pero ahora, estas lluvias son geniales para que se hidrate desde la raíz. Otro de los retos que estamos afrontando es este pero no está tan en nuestras manos poderlo controlar porque es una cuestión climatológica. Estamos viendo, por ejemplo, que este año ha sido mucho más lluvioso desde final de vendimia hasta ahora que lo que había sido todo el año anterior. Ha llovido más en cuatro meses que en todo el año pasado marcado por la sequía, por ello, tuvimos menos producción y granos más pequeños. Es verdad que el vino ha sido más concentrado pero tienes una pérdida de producción. Pero luego tienes un año muy húmedo como ocurrió en 2019 y ello es sinónimo de plagas y enfermedades. Siempre pasas pena.

