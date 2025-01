Prohens a los vecinos de Sineu: "Tenéis la tranquilidad que no habrá macrogranjas cerca de casa"

«Tenéis la tranquilidad de que no habrá ninguna macrogranja cerca de casa», sentenció esta mañana la presidenta del PP y del Govern, Marga Prohens, que asistió a la junta local abierta celebrada en Sineu para «dar la cara» y «explicar el proceso que concluye «no solo con el archivo definitivo y sin riesgo de futuras indemnizaciones de la macrogranja de Sineu, sino también con una regulación que esclarece y aporta seguridad jurídica y que permite que ningún otro pueblo tenga que pasar por lo que han tenido que pasar estos meses Maria y Sineu debido a una normativa del PSOE». «Las cosas se tenían que hacer con tranquilidad, rigor y eso reclamaba prudencia. Y esta prudencia reclama seguridad jurídica. Lo que reclama hacer las cosas bien ha sido aprovechada por el PSOE de manera hipócrita porque si era posible esta macrogranja en Sineu era debido a una normativa socialista. Siempre es más fácil ponerse tras una pancarta, insultar, descalificar y decir mentiras que ponerse a trabajar», razonó Prohens que lamentó haber tenido que «aguantar callados» «bulos, mentiras e insultos de la máquina del fango del PSOE». De hecho, era la primera vez que la presidenta del Govern se pronunciaba sobre el tema.

Por ello, quiso agradecer tanto al alcalde de Sineu, Tomeu Mulet, como al de Maria, Jaume Ferriol, que hayan hecho «lo que debe hacer un alcalde» que es poner por delante de todo , incluso de siglas, los intereses de sus municipios y trabajar codo con codo con el Consell, el Govern y la conselleria de Territorio y Agricultura para que se archivase urbanísticamente esta macrogranja y para que se aprobase el decreto ley que impida que estas macrogranjas se puedan ubicar en las islas.

Seguridad jurídica

«Esta normativa aporta seguridad jurídica a las producciones avícolas y aporta un marco regulatorio para que se puedan instaurar instalaciones agrícolas que necesitamos pero que deben estar dimensionadas con el territorio y poner siempre por delante la tranquilidad de los pueblos y de los vecinos», señaló Prohens que criticó duramente al PSOE por politizar el tema. «Nos hemos reunido desde el primer día sin fotos, sin hacer publicidad porque el objetivo era archivar el proyecto y que hubiera una regulación». Por ello se ha dejado en manos de los técnicos para tener todas las garantías y no tener que afrontar ningún proceso judicial.

La presidenta del PP y del Govern participa en la junta local abierta del partido. / Rosa Ferriol

El alcalde de Sineu mostró su satisfacción tras meses de intensa lucha. «Es un día para estar muy satisfecho para los vecinos de Sineu, los de Maria y de toda la comarca del Pla». «Quiero tener unas palabras para los vecinos de Son Venrell que desde el primer momento hemos tenido una comunicación muy fluida. Personalmente les he ido explicando todos los pasos que se daban y quiero agradecer la paciencia que han tenido porque a veces es difícil de entender que desde el Ayuntamiento, el Consell o el Govern no lo pudiésemos parar desde el primer momento. Eso se debe hacer siguiendo unos criterios técnicos y respetando los tiempos pautados. Ahora podemos estar tranquilos». El alcalde de Maria explicó que desde el principio tenían claro que no se debía politizar el tema y que todos tenían que ir de la mano y reprochó las mentiras vertidas desde la oposición socialista. No dudó en dar las gracias a los vecinos y a la plataforma. También tuvo unas palabras para Tomeu Mulet: «Creo que es la persona que más se ha movilizado».

En el turno de preguntas, uno de los vecinos ha puesto sobre la mesa qué pasaría si el promotor presenta un nuevo proyecto. «Si se mueve, nos volverá a encontrar y le plantaremos cara como hemos hecho ahora. Todo está bien atado porque se ha actuado en base a criterios técnicos», sentenció el alcalde de Sineu.