Un vermut con aromas a la Serra y al Himalaya. La bodega Jaume de Puntiró ha unido esfuerzos con The Drunker Horse Gin para crear un vermut que encuentra el equilibrio perfecto entre montañas. El Vermut con Timut made in Mallorca ha sido presentado en el restaurante de Valldemossa Can Costa. Se trata de un vermut ecológico que mezcla la suavidad de los botánicos mediterráneos (ajenjo, romero, hierbaluisa, hierba buena, hinojo, limón o naranja) con la corpulencia de la especie tibetana del Himalaya, Pebre bo Timut.

La idea de este nuevo vermut surgió del belga Pieter-jan Pattyn que buscaba un complemento para su ginebra para poder efectuar combinados. Probó el vermut de la bodega Jaume de Puntiró y, de aquí, nació la idea de crear un nuevo vermut que además tuviera como principal esencia de la ginebra el Pebre Bo Timut, una especie única y originaria del Tibet. Después de meses de ensayos, pruebas y fórmulas, sus creadores dieron con el equilibrio perfecto que hermana la Serra de Tramuntana y el Himalaya.

La base es un vino blanco Orange de la variedad autóctona de Mallorca Giro Ros de la Vinya Vella de Santa Maria del Camí, un vino muy alcohólico, muy corpulento, y muy aromático. Una vez el vino estuvo listo, se maceró con diversas hierbas, plantas y frutos mediterráneos junto con el Pebre Bo Timut del Tibet. El resultado ha sido el Vermut con Timut made in Mallorca. El artista digital Igor Morski firma el diseño de su imponente etiqueta con el Himalaya y un «puig» de Mallorca.

Pieter-jan Pattyn y Pere Calafat de la bodega Jaume de Puntiró fueron los encargados de presentar el nuevo vermut con aromas de la Serra y del Himalaya. Distintos empresarios relacionados con el mundo de la restauración no quisieron perderse la cita y degustar la nueva creación.