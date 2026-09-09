Ana Rosa Abejón opta a liderar Podemos en el Parlament balear con una apuesta por limitar el turismo y garantizar la vivienda: "Doy este paso porque no me quiero resignar"

Ana Rosa Abejón ha anunciado su candidatura a las primarias de Podemos para encabezar la lista de la formación al Parlament de les Illes Balears, con una propuesta centrada en el acceso a la vivienda, el decrecimiento turístico, el refuerzo de los servicios públicos y las políticas de cuidados.

La candidata plantea un cambio de rumbo frente al modelo que, a su juicio, ha convertido las Islas en un territorio cada vez más caro y masificado y está dificultando que parte de la población pueda desarrollar su proyecto de vida. "Vivir en Baleares es cada vez más difícil y no creo que tengamos que resignarnos", ha señalado Abejón, quien ha destacado que no procede de la política profesional y que da el paso "como una ciudadana que vive y comparte los problemas cotidianos de muchas familias".

Intérprete de lengua de signos, Abejón ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional vinculada a la defensa de los derechos de las personas sordas y sordociegas y a la eliminación de las barreras de comunicación. Militante de Podemos desde los primeros años de la formación, actualmente ocupa la Secretaría de Feminismos y LGTBI+ de Podemos en Baleares.

La vivienda, una de las prioridades

Abejón ha situado el acceso a la vivienda como una de las principales emergencias sociales de las Islas. Ha aludido a las dificultades de las familias para afrontar los alquileres, la compra de una vivienda o los gastos cotidianos, así como a los problemas de los jóvenes para emanciparse y al aumento de las personas que se ven obligadas a vivir en caravanas o en la calle.

"Antes, la gente luchaba para que sus hijos pudieran acceder a estudios superiores. Ahora lucha simplemente por tener un techo", ha afirmado.

Ante esta situación, la candidata propone ampliar el parque público de vivienda, proteger a las familias trabajadoras y actuar contra la especulación. "No podemos permitir que el derecho a una vivienda digna continúe siendo el negocio de unos pocos", ha señalado.

Turismo y vivienda, "dos caras de la misma moneda"

La candidata de Podemos vincula directamente la crisis habitacional con el actual modelo turístico. A su juicio, el crecimiento del sector no se está traduciendo en unas mejores condiciones de vida para buena parte de quienes trabajan en él.

"Hay miles de personas que trabajan en este sector y, a pesar de ello, no pueden permitirse vivir en las islas», ha afirmado. Abejón ha puesto como ejemplo a los trabajadores que construyen hoteles y viviendas de lujo, limpian habitaciones, hacen las camas o sirven las mesas y que, pese a trabajar a jornada completa, no pueden asumir el coste de un alquiler.

"La vivienda y la masificación turística son dos caras de la misma moneda", ha defendido. Por ello, apuesta por limitar el crecimiento turístico y avanzar hacia el decrecimiento, con el objetivo de modificar las prioridades de las instituciones.

"No podemos seguir ampliando un modelo que genera beneficios para unos pocos mientras precariza a quienes trabajan en él y expulsa a quienes viven aquí", ha añadido.

Más servicios públicos y políticas de cuidados

El programa de Abejón incluye también un refuerzo de los servicios públicos y de las políticas de cuidados. La candidata considera que garantizar el acceso a la vivienda y avanzar hacia una mayor igualdad requiere que las familias no tengan que asumir en solitario la atención de niños, personas mayores o personas que necesitan apoyo.

Su propuesta pretende situar la vida cotidiana en el centro de la acción política y avanzar hacia un modelo en el que trabajar no implique renunciar a vivir, cuidar o disponer de tiempo propio.

Abejón ha defendido finalmente que su candidatura pretende representar una alternativa para quienes rechazan que Baleares se conviertan en un territorio reservado a quienes pueden asumir sus elevados precios. "Doy este paso porque no me quiero resignar. Creo que somos muchas las que queremos unas Illes donde poder vivir, cuidar y construir un futuro", ha concluido.