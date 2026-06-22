Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - Arabia SaudíOla de calor en MallorcaCaza de la sombra en PalmaHermana de la fundadora de Jot DownSerpientes Mallorca
instagramlinkedin

Edificios teñidos de verde en Baleares para dar visibilidad a la ELA

Infraestructuras de Balears se iluminan por el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica

Foto de archivo del Ayuntamiento de Manacor iluminado por la ELA.

Foto de archivo del Ayuntamiento de Manacor iluminado por la ELA. / DM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Palma

Varios edificios emblemáticos de Mallorca se iluminaron ayer de color verde para sumarse a la campaña de sensibilización por el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que se conmemora cada 21 de junio.

La iniciativa forma parte de la campaña nacional #LuzPorLaELA, impulsada por las entidades de pacientes con el objetivo de dar visibilidad a una enfermedad neurodegenerativa que afecta a cientos de familias en toda España. El color verde, símbolo de la lucha contra la ELA, sirvió para lanzar un mensaje de apoyo y solidaridad a las personas afectadas y a sus cuidadores.

Noticias relacionadas

La acción se desarrolló de forma simultánea en numerosos municipios de las islas, como Palma, Santanyí o Capdepera, a través la iluminación de ayuntamientos, monumentos y edificios representativos. Según recuerda la asociación ELA Balears, la campaña busca que la sociedad conozca mejor una enfermedad considerada una de las más devastadoras por el progresivo deterioro físico que provoca.

TEMAS

  • ELA
Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents