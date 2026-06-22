Edificios teñidos de verde en Baleares para dar visibilidad a la ELA

Varios edificios emblemáticos de Mallorca se iluminaron ayer de color verde para sumarse a la campaña de sensibilización por el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que se conmemora cada 21 de junio.

La iniciativa forma parte de la campaña nacional #LuzPorLaELA, impulsada por las entidades de pacientes con el objetivo de dar visibilidad a una enfermedad neurodegenerativa que afecta a cientos de familias en toda España. El color verde, símbolo de la lucha contra la ELA, sirvió para lanzar un mensaje de apoyo y solidaridad a las personas afectadas y a sus cuidadores.

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La acción se desarrolló de forma simultánea en numerosos municipios de las islas, como Palma, Santanyí o Capdepera, a través la iluminación de ayuntamientos, monumentos y edificios representativos. Según recuerda la asociación ELA Balears, la campaña busca que la sociedad conozca mejor una enfermedad considerada una de las más devastadoras por el progresivo deterioro físico que provoca.