Así se verá (o no) el eclipse solar desde algunos de los miradores más populares de Mallorca

Cada vez falta menos para vivir el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, el primero de estas características en más de un siglo. La expectación que rodea este acontecimiento astronómico también ha despertado numerosas dudas sobre cuáles serán los mejores lugares para contemplarlo. Con el objetivo de dar respuesta a esa pregunta, el mallorquín Javier García ha creado TresEclipses, una aplicación web que permite planificar la observación del fenómeno y que podría contribuir a distribuir a los visitantes entre distintos puntos de la isla.

La herramienta ofrece mapas interactivos, simulaciones del horizonte real del terreno y ejemplos consultables para cada ubicación, lo que permite analizar con gran precisión las condiciones de observación de un eclipse. Más concretamente, se puede conocer la visibilidad exacta del eclipse en algunos de los miradores más emblemáticos de Mallorca.

Castillo de Bellver (Palma)

Bellver es un clásico mallorquín, un castillo construido en el siglo XVI, que constituye una visita obligada para cualquiera que venga a Mallorca o viva en ella. Desde la terraza de la parte de arriba, se puede ver una panorámica de la ciudad de Palma y la costa sudoeste de la isla.

Archivo - Castell de Bellver, en Palma. / AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

Aun así, parece que el eclipse no podrá verse desde este enclave. Según la herramienta TresEclipses, el eclipse solar estará oculto desde Bellver.

Visibilidad del eclipse en el Castillo de Bellver según la web TresEclipses / TresEclipses

Sa Foradada (Deià)

Este mirador se encuentra en la finca de Son Marroig, entre Valldemossa y Deià. Fue construido en el siglo XIX y se encuentra al borde de un precipicio. Desde allí se puede disfrutar de unas de las vistas más capturadas por artistas en Mallorca. En el contexto del eclipse solar, sa Foradada también es una buena opción.

Foradada Restaurant / Foradada Restaurant

La web TresEclipses confirma que sí podrá verse el eclipse desde el enclave. Más concretamente, la hora exacta en que se producirá el fenómeno será a las 20:30 y 48 segundos.

Visibilidad del eclipse en sa Foradada (Deià) según la web TresEclipses / TresEclipses

El Toro (Calvià)

El mirador de El Toro (Calvià) es otro de los imprescindibles de esta lista para disfrutar de unas imponentes vistas con el mar como telón de fondo. Desde este punto se observa la Illa del Toro, una lengua de roca que corre bruscamente hacia el mar que se encuentra rodeada de otros pequeños islotes.

El Toro / .

Tras esta panorámica, a pocos metros se sitúa la zona miliar. En el caso del eclipse, la aplicación determina que sí podrá verse desde este lugar a las 20:33 y 44 segundos de la tarde.

Visibilidad del eclipse en el Toro (Calvià) según la web TresEclipses / TresEclipses

Torre del Verger (Banyalbufar)

También conocida como Torre de ses Ànimes, es uno de los miradores más populares de Mallorca. Situado en la carretera Ma-10, ha sido reformado recientemente y es de fácil acceso.

Torre del Verger / DM

Este mirador es también una buena opción para ver el eclipse solar, siempre según TresEclipses. A las 20:31 y 46 segundos se producirá el oscurecimiento.

Visibilidad del eclipse en Torre del Verger según la web TresEclipses / TresEclipses

Mirador de na Burguesa (Palma)

Otro mirador destacado de Palma es na Burguesa, a 440 m, en el barrio de Génova. Desde lo alto de la colina se puede ver toda la ciudad y sus peculiaridades: desde el Puerto de Palma, pasando por la catedral y el Castell de Bellver, hasta un sinfín de sierras y construcciones.

Na Burguesa / .

A pesar de tener unas vistas privilegiadas de la ciudad, parece que el eclipse no podrá verse desde esta ubicación.