El ministro de Turismo en el estand de Baleares en la ITB: "Para nada prevemos efectos negativos por nuestra postura en la guerra de Irán"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha valorado este martes en la ITB de Berlín el impacto del ataque a Irán por parte de EE UU e Israel y la extensión del conflicto bélico por Oriente Próximo. En su visita al estand de Baleares, en la inauguración de la gran feria alemana de turismo, y junto a la presidenta, Marga Prohens, ha defendido la posición del Gobierno español de no contribuir a esta guerra de Donald Trump y Benjamín Netanyahu. "Creemos en el multilateralismo, en el respeto a la legislación internacional y en el principio de la cooperación que nos lleva a la paz".

El catalán asegura que "para nada" barajan que la postura de Pedro Sánchez pueda producir un rechazo hacia España como destino turístico. "Para nada preveemos efectos negativos", defiende.

Hereu y Prohens señalaban al unísono que la clave, en un momento de tanta incertidumbre geopolítica, es cuánto se pueda extender este conflicto justo al inicio de la temporada y con los turoperadores germanos, como el resto de la industria turística, volcados desde el fin de semana en evacuar a los turistas repartidos por los destinos de Oriente Próximo afectados por esta guerra, con miles de vuelos alterados.

"Desde Baleares miramos con prudencia", declaraba la presidenta balear, porque lo que vendrá "dependerá de la duración de esta escalada bélica y de si se extiende a otros territorios". "Esperamos y deseamos que no sea así", agregaba la líder popular, que aprovechaba para resaltar la importancia del atributo de "destino seguro en este contexto de inestabilidad", tan reforzado en las Islas Baleares.

El Gobierno central no ha autorizado el uso de las bases estadounidenses en España de Rota y Morón para las operaciones en Irán y, en ese sentido, Hereu ha refrendado la postura de Pedro Sánchez. "Hacemos un llamamiento a desescalar el conflicto y encontrar vías diplomáticas", declaraba el ministro. Sobre las consecuencias en materia logística, en la industria o en el propio turismo por el impacto en la distribución del petróleo o del gas, el ministro insistía en que es "demasiado pronto para sacar conclusiones. Dependerá de si dura semanas o meses". "El turismo necesita paz", zanjaba.

Nuestra apuesta por la multilateralidad y el respeto son valores que generan atractividad" Jordi Hereu — ministro de Industria y Turismo

Con todo, se muestra convencido de que "el liderazgo turístico español, que se basa en la suma de mil factores, no se va a resentir por la decisión política del presidente Sánchez". Descarta que el sector vaya a sufrir rechazo y subraya que España es un país muy atractivo. "Nuestra apuesta por la multilateralidad y el respeto son valores que generan atractividad". Hereu sostiene que 2026, "a pesar de todas las dificultades, será un año de éxito".

"Sensibilidad" del turismo

Prohens coincidía con Hereu en la importancia de participar en una gran feria como la ITB porque el mercado alemán, además de ser el primero para Baleares, es el tercero a nivel estatal. En su llamada a la prudencia hasta ver cómo se desarrollan los acontecimientos, apuntaba a que hay que estar pendientes de cómo afecta al hub internacional de Doha y Dubái el conflicto por el turismo asiático. Hay que recordar la ventana que se abre para Baleares el próximo verano con el plan de Etihad Airways de iniciar el vuelo directo Palma-Abu Dabi.

"Es muy importante estar aquí [en la ITB] y posicionar a Baleares y España como destino seguro" Marga Prohens — Presidenta del Govern

"Es muy importante estar aquí y posicionar a Baleares y España como destino seguro", consideraba la presidenta. Además de llamar a "aplicar el principio de prudencia y ver qué pasa en las próximas horas, hay que hacer una reflexión sobre la sensibilidad de la industria turística". En apenas cuarenta y ocho horas, "la situación geopolítica puede cambiar los flujos turísticos" o hacer cambiar "radicalmente" los destinos.