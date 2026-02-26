El plan de Igualdad de RIU refuerza su compromiso de tolerancia cero contra la violencia de género

RIU Hotels & Resorts ha formalizado la firma de su II Plan de Igualdad junto a las federaciones sindicales CCOO Servicios y UGT, un documento que consolida el compromiso de la cadena hotelera con la igualdad real y efectiva en el entorno laboral y de tolerancia cero contra la violencia de género, según ha informado este jueves la hotelera mallorquina. En el refuerzo de su protección se incluye la preferencia en la movilidad geográfica.

El nuevo marco estratégico de la compañía introduce medidas pioneras de apoyo a la conciliación, como una bolsa de horas para acompañamiento médico y la prioridad de la adaptación de jornada sin pérdida salarial, destaca la cadena.

En materia de contratación, el acuerdo prioriza la promoción interna frente a la externa y refuerza el derecho de las personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial a incrementar su jornada antes de realizar nuevas incorporaciones.

Sobre formación se garantiza que esta se va a desarrollar dentro de la jornada laboral o que será compensada, facilitando además el acceso al aprendizaje a trabajadores en excedencia o acogidos a medidas de conciliación.

En la mejora de la conciliación se avanzará con la creación de una bolsa anual de horas para el acompañamiento médico de familiares. También se prioriza la adaptación de jornada frente a la reducción para evitar pérdidas salariales y se amplía a tres años la reserva del puesto en excedencias por cuidado de dependientes. Y se introduce la posibilidad de solicitar reducciones de jornada temporales tras incapacidades de larga duración.

Enfermos crónicos

El plan incorpora además la perspectiva de género en la salud laboral, con protocolos específicos para embarazo y lactancia y adaptaciones de turno para personas con enfermedades graves o crónicas que necesiten acudir a pruebas diagnósticas.

RIU reafirma su compromiso de "tolerancia cero" contra la violencia de género. Por ello, refuerza su protocolo de prevención del acoso y amplía los derechos de las víctimas de violencia de género, con permisos específicos para trámites urgentes, apoyo psicológico especializado, preferencia en movilidad geográfica y medidas organizativas para evitar la coincidencia laboral con el agresor.

La directora ejecutiva de la hotelera, Naomi Riu, remarca que este plan, "fruto de la negociación colectiva " es "el nuevo marco normativo por el que se regirán las mujeres y los hombres de nuestra plantilla en materia de igualdad".

El plan se constituye como un instrumento estratégico y vinculante que garantiza la igualdad de trato y oportunidades para toda la plantilla e incorpora compromisos evaluables mediante indicadores de seguimiento en ámbitos como selección, formación, retribución y prevención del acoso. La empresa ha creado una comisión de seguimiento con CCOO y UGT para hacer evaluaciones periódicas de su complimiento.