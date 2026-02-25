El Govern elevará el 1 de marzo el precio máximo de los pisos con ayudas fiscales para jóvenes pero menos de lo anunciado

El Govern va a elevar el valor de las viviendas que se van a poder beneficiar de bonificaciones fiscales en el caso de ser adquiridas por jóvenes o personas con discapacidad, y su pretensión es hacerlo en dos fases en el caso de Mallorca y Menorca, la primera a partir del día 1 de marzo, aunque en ambas islas no se va a alcanzar el precio máximo inicialmente anunciado de 378.212 euros que sí regirá en Ibiza y Formentera, según los datos facilitados por el vicepresidente y conseller de Hacienda, Antoni Costa.

En estos momentos, los jóvenes menores de 30 años y las personas con una discapacidad igual a superior al 33% que adquieren su primera residencia, y el valor de esta no supera los 270.141 euros, no pagan nada por el impuesto de transmisiones patrimoniales en el conjunto del archipiélago; solo abonan el 2% del valor del inmueble si se tienen menos de 36 años o a alguna persona con discapacidad a su cargo y si no se supera ese límite máximo; y el 4% para cualquier adquisición de una primera residencia que cueste menos del citado tope. Si la vivienda vale más de 270.141 euros, todos estos colectivos pagan el tipo habitual del 8%.

Antoni Costa reconoce que ese precio máximo se ha quedado corto y que muchos jóvenes y personas con discapacidad no se benefician de la gratuidad fiscal debido a que los inmuebles que adquieren quedan por encima de ese valor, así que se ha decidido elevar el importe de los pisos que se van a poder beneficiar de esas bonificaciones en el impuesto de transmisiones.

Antoni Costa, vicepresidente del Govern / B. Ramón

Revisión de los precios máximos

Hay que recordar que la disposición adicional quinta de la normativa tributaria balear permite al conseller de Hacienda firmar una orden permitiendo que esa ayuda alcance a los inmuebles cuyo precio máximo sea de hasta 378.212 en los municipios con mayores tensiones en esos valores.

Una vez se dispone de los datos del nuevo observatorio balear de la vivienda, el Govern va a aprobar esa revisión de precios máximos, y además se va a aplicar por islas y no por municipios asumiendo una alegación de la federación de entidades locales (FELIB). Estos nuevos valores se aprobarán a mediados de marzo y además con efecto retroactivo para aquellas compraventas registradas a partir del próximo día 1.

Teniendo en cuenta el valor medio de un inmueble de 90 metros cuadrados según los datos de dicho observatorio, el resultado es que en esta primera fase solo en Ibiza y Formentera se van a bonificar las viviendas que alcancen ese tope de 378.212 euros. En Mallorca, ese límite se eleva solo hasta los 307.089 euros, y en Menorca se mantiene el importe de 270.151.

Hay que recordar que en todas estas situaciones la bonificación fiscal solo afecta a los primeros 270.151 euros y se paga el 8% en todo lo que supere esa cifra hasta el precio máximo del piso antes señalado. Aunque no se aumenta la ayuda en el citado tributo, sí se incrementa el número de viviendas que se van a poder beneficiar de la misma, algo que para el Govern va a suponer dejar de ingresar «más de una decena de millones de euros», según Costa.

El vicepresidente insiste en que la medida se publicará en el Boletín Oficial de las islas (BOIB) a mediados de marzo (se quiere hacer antes del día 14) pero con efecto retroactivo a día 1, de ahí que recomiende a los compradores que esperen para liquidar el impuesto a que se publique la citada orden, ya que disponen de un mes de plazo para hacerlo.

La primera revisión de los precios bonificados se aprobará en marzo / B. Ramón

Segunda fase de la revisión

Antoni Costa no oculta que teniendo como referencia el valor de las nuevas viviendas de precio limitado (VPL), el tope que los datos técnicos fijan para Mallorca y Menorca se sigue quedando corto. Por ello señala una segunda fase para esta medida.

El Govern va a proponer a los grupos del PP y de Vox en el Parlament una modificación de la disposición adicional quinta antes mencionada para que el precio de las viviendas a bonificar no pueda ser inferior al de las VPL. Con este requisito, en Mallorca y Menorca los pisos que van a poder recibir la citada ayuda tributaria elevarán su valor máximo hasta los 331.859 euros, aunque todavía por debajo del límite que sí tendrán las Pitiüses.

Sin embargo, Costa insiste en que este último importe es de momento solo una propuesta que se va a hacer al Parlament y que se necesita su aprobación, algo que debería suceder durante el actual periodo de sesiones, es decir, antes del verano. Pero en este caso no va a haber efecto retroactivo a día 1 de marzo, sino que este nuevo importe entraría en vigor tras recibir el visto bueno en la Cámara autonómica.

El vicepresidente del Govern recuerda que la disposición adicional quinta que ha permitido reducir la presión fiscal sobre jóvenes y personas con discapacidad fue fruto de un pacto conseguido entre PP y Vox, de ahí que se busque el respaldo de ambos grupos para ampliar sus efectos, y afirma que si no se ha hecho antes es porque no se disponía de la información que ahora ha aportado el observatorio balear de la vivienda. Hasta el momento, la cifra de beneficiados con las diferentes bonificaciones se mueve ya en torno a los 10.000 contribuyentes.