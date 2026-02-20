Baleval, patronal del 'rent a car': "Nuestro miedo es que la limitaciones de vehículos de Baleares se contagie"

Cristóbal Herrera ha sido confirmado este jueves como presidente de la Asociación Balear de Alquiler de Vehículos con o sin Conductor (Baleval) en el transcurso de la asamblea de socios en Palma. Al líder del rent a car en las islas le toca bregar con la defensa de su sector los próximos cuatro años con retos por delante como la limitación de vehículos en el archipiélago. De entrada reconoce el temor de la industria: “Nuestro miedo es que las limitaciones de vehículos de Baleares se contagien” y cunda el ejemplo en otras zonas fuera del archipiélago.

Herrera (Cádiz, 1975), responsable de Gobierno y Asuntos Públicos en Enterprise Mobility, ocupaba la vicepresidencia y pasó a ejercer como presidente el pasado septiembre, cuando sustituyó a Julio Nieto. En la asamblea de Baleval, celebrada en el hotel Nixe Palace, en Palma, ha sido revalidado en el cargo. Le acompañan en la aventura de cuatro años, Alicia Martín (OK Mobility, como vicepresidenta, y Nieto (Record Go), que mantiene su compromiso representando al sector ahora como secretario de la junta.

Baleval tiene cuatro retos por delante. A la limitación de vehículos en las islas con la regulación por cupos se suma la posible tasa al sector, iniciativa cada vez más lejana, la aplicación de la Ley estatal de Movilidad Sostenible y el futuro reglamento europeo sobre flotas corporativas. En la asamblea de la patronal que reúne a una treintena de empresas (pequeñas, medianas y grandes) y representa a más del 80 % de la flota de coches alquiler en Baleares participó el presidente de la federación nacional (Feneval), Juan Luis Barahona.

Sigue en el aire si PP va a conseguir que su ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca salga adelante antes de que termine la legislatura. A poco más de un año de las elecciones de mayo de 2027, y sin que su socio Vox le respalde, el sector del rent a car puede respirar tranquilo. “Con toda la problemática que ha habido en Ibiza no quieren repetir errores en Mallorca". El próximo lunes se reunirán con el Consell —este jueves fue el turno de las navieras—. “Entiendo que nos van a avanzar por dónde van a ir los tiros” para poner coto al rent a car, si es que la propuesta no se queda congelada.

Verano ganado

El representante de Baleval dibuja el panorama en la comunidad: "Ibiza tienen ley aprobada y el cupo. En Menorca hay ley, pero todavía no cupo. Y en Mallorca no tienen ni ley ni cupo”. El sector respira, “por mucha prisa que se den y aunque mañana aprobaran la proposición de ley no daría tiempo para este verano tener absolutamente nada aprobado”.

Herrera barrunta que podría darse el caso de que si los populares consiguen avanzar en la negociación política, la proposición de ley podría llegar al Parlament antes de este verano, para octubre o noviembre estaría aprobada y empezaría el proceso de elaboración del cupo de vehículos para el año siguiente en el peor momento para el sector. Las empresas adquieren los vehículos habitualmente el año anterior, es decir, “en diciembre de 2025 compramos los coches de 2026”.

Cristobal Herrera, presidente de Baleval, este jueves, en el hotel Nixe Palace, en Palma. / GUILLEM BOSCH

Se replicaría lo que ya vivieron en Ibiza la temporada pasada. “Nos comunicaron el cupo el 16 de mayo y entraba en vigor el 1 de junio. Si pasa lo mismo en Mallorca, nos matan”, reconoce. Sobre todo, advierte, a las empresas de menor tamaño. “Las grandes que estamos en toda España a lo mejor podemos mover los vehículos. En Ibiza nos prometieron que este año lo iban a hacer con tiempo, pero seguramente hasta después de Semana Santa no sepamos los cupos, estaremos otra vez con el mismo problema.

Cámaras para matrículas

Ibiza es el espejo en el que se fija el Consell de Llorenç Galmés. La parte positiva en la Pitiüsa esta temporada es que habrá “un control muy estricto con todo el sistema de cámaras. Las van a instalar en toda la isla, irán leyendo matrículas y contrastando con la DGT” para verificar si es residente, no residente pero propietario, flota de una empresa o de rent a car para poder “discriminar”.

Y en este aspecto, contar con “datos reales de cuál es la situación en lo que insistimos que se haga aquí en Mallorca. Primero que se instale el sistema de cámaras y a partir de ahí ya podrás tomar decisiones".

Ventaja de Formentera

Ahora bien, el mensaje que llevará Herrera el lunes al Palau Reial es reiterar su postura: "Nuestro planteamiento sigue siendo el mismo. Estamos opuestos frontalmente a que se aprueben restricciones de este tipo de la manera en que se está haciendo. Es un derecho recogido en la Constitución como la libertad de circulación y se necesita un estudio serio de la situación". La patronal sostiene que en ninguna de las islas se están llevando a cabo informes rigurosos.

El cerco a la limitación de entrada de vehículos en el archipiélago por la saturación vehicular perjudica igualmente los intereses de las navieras, sin embargo, no se ha producido una alianza entre ambos sectores para presionar a los consells. "Hemos mantenido conversaciones pero entienden que su batalla es otra".

De la experiencia en las islas con la restricción vehicular, el presidente de Baleval destaca "una diferencia básica" de la pionera Formentera: "Al llevarlo a cabo como municipios se facilita mucho la regulación del tráfico porque los municipios tienen la competencia en ese ámbito.

Avance de temporada

Con vistas a la próxima temporada Herrera anticipa que la flota de vehículos seguirá la misma línea porque están viniendo el mismo número de visitantes, con "a lo mejor algún pequeño incremento". No avanza cifras, “no tenemos visibilidad de cuántos coches tiene cada empresa”. El "problema” es que se impone el perfil del turista que reduce el tiempo de estancia, lo que al final se corresponde con más operaciones de arrendamiento de coches.

Así las cosas, sobre la política turística del Govern Prohens, Baleval señala la carencia de una mesa en la que se hable "del futuro”. La patronal forma parte de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad, pero todavía, lamenta, no se ha debatido sobre la posible tasa para su sector. “Es un problema que el turismo se empieza a compartimentar porque el turismo es todo. Echo en falta una planificación clara de hacia dónde queremos ir”.