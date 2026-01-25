José Ramón Bauzá: «Ahora mismo el Govern de Marga Prohens es un gobierno estable»

Desde que saliera del PP en 2019, el expresidente del Govern siguió con su etapa de eurodiputado por Ciudadanos para después dejar la vida política y transitar a consultor con su propia firma, creada el año pasado, JRB Global Consulting Advisory. Con ella José Ramón Bauzá (Madrid, 1970) se mueve entre Madrid, Mallorca, Bruselas y Riad. Entre manos tiene el proyecto de llevar la voz del turismo de España a las instituciones europeas acompañando a la Mesa del Turismo que preside Juan Molas. Todo ello, asegura, sin dejar de lado su profesión de «boticario».

Bauza está disfrutando su papel de lobista en Bruselas, labor que compagina con atender su farmacia de Marratxí. En esta nueva faceta prefiere dejar de lado asuntos como el Qatargate —«el proceso judicial está abierto contra los implicados, a mí no me afectó para nada»— o la amonestación por parte de la Eurocámara por acoso a un asistente parlamentario.

¿Cómo le va de lobista?

Nuestra consultora tiene muchas verticales, estamos especializados en el sector aéreo-aeronáutica, en el transporte como movilidad y también, obviamente, en los asuntos públicos. Es una etapa apasionante, diferente a la política, disfruto muchísimo.

La Mesa del Turismo acaba de constituir el Consejo de Política Europea, tras el que está su firma. ¿Por qué estamos en un momento crucial para el futuro del sector?

Se necesita una estrategia coordinada ante la Unión Europea, con una voz técnica, creíble, unificada. Los tres objetivos básicos serían anticiparse a la regulación, minimizar y eliminar algunos desequilibrios, y, sobre todo, mantener y potenciar al máximo la competitividad. Y en el caso de Baleares más aún porque el sector turístico no es uno más. Hay que identificar sus características sobre cualquier otro ámbito o región comunitaria, como la insularidad, y proteger al máximo su competitividad. Hay muchos competidores. En Europa y en el ámbito de la economía global el que antes llegue y plante la bandera tendrá mayores opciones.

Si a estas alturas el turismo no es prioritario en la agenda europea alguien no ha hecho bien su trabajo.

Yo lo que diría es que no se está donde se tiene que estar. Esas son las cosas importantes sobre todo en Bruselas. Lo ves fácilmente comparado con otros países. Francia es el ejemplo de la diplomacia institucional, de la presencia, del savoir faire. Tengo una envidia sana de la forma de actuar de los franceses en ese sentido. Otros países no estamos donde deberíamos. Hay una gran oportunidad con la Mesa del Turismo para posicionar el sector.

¿Qué pretenden en Bruselas?

España es el país con el mayor conocimiento mundial en materia turística. Nosotros lo sabemos, pero otros no tienen por qué. Somos el segundo país en recepción de turistas, es simplemente una cifra. Yo no necesito que vengan 100 millones, prefiero que vengan 50 y que tengamos servicios extraordinarios. Hasta la fecha nadie había pensado que la voz del turismo de España tenía que sonar. Es una grandísima decisión, quiero felicitar a la Mesa del Turismo y su presidente, Juan Molas. La toma de decisiones en materia turística es de los Estados miembros, pero eso no significa que las decisiones de Europa no afecten a todo aquello que pasa por transposiciones y normativa europea. Por lo tanto, es imprescindible estar, ser Europa y marcar el ritmo de tus acontecimientos.

¿Cuáles son sus prioridades?

Tuvimos una primera reunión. Es un proyecto a cuatro años, el objetivo es ser la voz del turismo de Europa, no de España. En la constitución de esa comisión estaba el sector de la aviación, el transporte marítimo, las agencias de viaje, transporte rodado, el rent a car. En primer lugar, suena que se puede producir un aumento del IVA turístico del 10 al 21 %. Eso sería dramático. También se está hablando de la descarbonización en el sector aéreo y el marítimo (lo que impacta en el precio final del billete), de viajes combinados, digitalización. Son puntos que afectan a la competitividad del turismo español y, por ende, a la de las Illes Balears.

¿Qué pasos van a seguir?

El objetivo es definir —en base a esta línea de trabajo con reuniones institucionales en el Parlamento, la Comisión, las diferentes agencias y entidades europeas y reuniones bilaterales con diferentes países— un policy paper que se presente a las instituciones y sea la base que identifique al sector turístico de España para mantener la competitividad, la calidad, la excelencia y la generación de puestos de trabajo de un sector que genera directa e indirectamente el 21 % del PIB del país.

«Suena en Europa que se puede producir un aumento del IVA turístico del 10 al 21 %, sería dramático»

La presidenta Prohens defendió en Bruselas la diferenciación de tarifas para residentes y turistas, por ejemplo, en museos o instalaciones deportivas. ¿Lo ve posible?

La base de la toma de decisiones en la UE es los criterios de universalidad y coherencia en la aplicación de la normativa. Pero sí que es cierto que Baleares tiene características peculiares como la insularidad y hay que ponerlo sobre la mesa exigiendo, no pidiendo, ese trato. Cuando estuvimos negociando el incremento del 50 al 75 % del descuento de residentes había presidentes autonómicos a los que les parecía un exceso. Yo decía, «oye, que nosotros estamos pagando tus autopistas, alguien tendrá que pagar nuestras autopistas aéreas». Si la iniciativa de la presidenta Prohens cumple la normativa europea hay que apoyarla hasta el final. El turismo no debe tener color político.

"Es una garantía que sea Marco Rubio quien supervise" la crisis de Venezuela, dice Bauzá, en la foto durante la entrevista / Ana B. Muñoz

¿Dónde queda el debate de la masificación turística en esta andadura de la Mesa del Turismo?

Bueno, ahora estamos trabajando en esos puntos que le he comentado. La Mesa de Turismo está abierta a que se puedan identificar todas aquellas cuestiones que sean mejorables, y, sobre todo, planteables a la Comisión Europea. Ese debate ahora no está sobre la mesa.

Su firma se presentó al concurso de Aena para la búsqueda de consultora de lobi en Bruselas, ¿cómo les fue con esa adjudicación?

Sí, nos presentamos para la representación de los asuntos públicos de Aena en las instituciones europeas. De tres compañías fuimos la única consultora española. No fuimos adjudicatarios, pero no pasa nada, lo importante es tener las capacidades para poder optar, es todo un orgullo.

¿Dónde se ubica políticamente?

Estoy desvinculado por completo de cualquier formación política. Me dedico a mis negocios, tengo mi farmacia y es un orgullo combinarla con esta etapa de la consultoría internacional.

¿Volverá a la primera línea?

No tengo la menor intención. Toda la vida son etapas. He desarrollado mis etapas en política de una forma intensa, absolutamente comprometida y vinculado al 100 % con cada uno de los proyectos que he liderado y ahora es el momento de estar en la vida civil.

Forma parte del lobi Atenea de Iván Espinosa de los Monteros.

Es un think tank. Estoy en la junta directiva, soy el responsable de las relaciones internacionales. Es simplemente una plataforma de pensamiento ideológico en un ámbito liberal conservador para generar debate y hacer propuestas que hacemos llegar a los diferentes partidos políticos, instituciones y entidades para mejorar España. Está formada por profesionales de ese ámbito, algunos con experiencia en la política, otros no.

«No estoy más cerca de Vox, el que me conoce sabe que siempre he pensado lo mismo»

¿Viniendo Espinosa de los Monteros de Vox está usted hoy más cerca de la extrema derecha que del PP?

No. El que me conoce sabe que siempre he pensado lo mismo, dicho lo mismo y defendido lo mismo, independientemente de donde estuviera situado, con lo cual mi línea ideológica no se ha modificado. En el think tank dejamos a un lado nuestra militancia a un partido para desde la sociedad civil dar lo mejor que tenemos para que otros desde las instituciones de gobierno puedan llevar a cabo las propuestas.

¿Algún consejo a Prohens para sobrellevar su alianza con Vox?

Nunca me ha gustado dar consejos.

Usted fue quien la nombró portavoz adjunta en el PP. ¿Cómo la ve de presidenta?

Es muy importante tener un gobierno estable, y, obviamente, en un gobierno de coalición hay que dialogar y negociar mucho, pero el objetivo tiene que ser el bien común y los intereses generales por encima de cualquier otra consideración. En este proceso creo que está funcionando lo suficientemente bien. Así como en otras comunidades autónomas no se ve esa estabilidad, creo que ahora mismo el gobierno de Prohens es un gobierno estable. Y creo que está haciendo muchos proyectos que están beneficiando a los ciudadanos. Al final lo importante es el bien común, el interés general, el beneficio del ciudadano.

«Las lenguas y el conocimiento lingüístico no deben utilizarse como arma arrojadiza»

Tras más de diez años desde el fin de su Govern ni la masificación ha sacado a la calle tanta gente como su política educativa en contra del catalán. ¿Qué opina de los tira y afloja PP-Vox con la lengua?

Yo tenía un compromiso con los ciudadanos y programático, conseguir las mejores capacidades educativas y lingüísticas con el decreto del trilingüismo, que todos los alumnos en la educación pública tuvieran las mismas oportunidades que en la educación privada; el modelo que se aplicó era de un colegio internacional privado. Creo que es imprescindible la mayor cualificación en el ámbito educativo. Yo he viajado y viajo por todo el mundo, es imprescindible hablar cuantos más idiomas mejor. Hoy en día el que no sepa hablar inglés como español, ambos por igual, está fuera del mercado. Las lenguas y el conocimiento lingüístico deben ser una herramienta para maximizar las capacidades del individuo y no utilizarse como arma arrojadiza.

¿Incluida la lengua catalana?

Incluidas todas las lenguas. Tenemos un Estatuto de Autonomía y una Constitución española, ninguna lengua debe prevalecer sobre la otra. El decreto del trilingüismo era precisamente eso.

¿Le duele que lo que haya quedado en la opinión pública de su Govern sea la lucha de las camisetas verdes contra su política lingüística?

Yo tenía un compromiso, repito, lo cumplí desde principio hasta el final. Lo más importante es ser coherente y consecuente en la vida. He defendido todas las acciones de mi gobierno antes, durante y después. Las lecturas políticas las tiene que hacer cada uno como considere. Asumo todas las críticas, pero sobre todo asumo todas las responsabilidades a las que estaba llamado como presidente del Govern.

Defendió a los opositores venezolanos, entre ellos a María Corina Machado. Las primeras excarcelaciones de presos políticos llegan con Trump moviendo los hilos y Machado subyugada a sus pies.

Soy patrono de la World Law Foundation y sigo en continuo contacto con los opositores. Soy también el padrino político del líder de la oposición cubana, José Daniel Ferrer, que ha salido hace dos meses de prisión; lo vi en Miami. Ahora mismo se abre una ventana de oportunidad a la democracia como nunca había existido en los últimos 25 años en Venezuela. Ese tránsito no va a ser rápido ni fácil. Pero es posible. Esa es la gran diferencia. Son 8 millones de venezolanos los que están en el exilio como consecuencia de la acción de dos dictadores, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Ahora hay un tránsito en el cual la generosidad de María Corina Machado ya se ha puesto de manifiesto. A medida que pasen los meses su protagonismo va a ser mayor hasta que se convoquen elecciones libres. Ahora hay que tener un control interno de la situación del país. Una buena cosa es que quien va a supervisar todo ese proceso es Marco Rubio. Eso es una garantía.

«Mis mejores amigos siguen estando en el PP, hemos compartido décadas de trabajar juntos»

¿Cómo ha sido su relación en Bruselas con Rosa Estarás?

Mantenemos una relación estupenda, cordial. Yo la tuve de eurodiputada en mi época como presidente del Govern. Hemos trabajado en todos aquellos temas en los que teníamos afectación común de forma amistosa y natural, como siempre. Lo que hemos hecho es defender los intereses de Balears todos los diputados de las islas, también la socialista Alicia Homs.

¿Le quedan amigos en el PP?

Muchísimos. Mis mejores amigos siguen estando allí, hemos compartido décadas de trabajar juntos en Balears y en todos los ámbitos autonómicos. Los actuales presidentes autonómicos son todos amigos míos, mantengo relación directa, continua y personal con todos y cada uno de ellos.

¿Con quién tiene más feeling?

Con Jorge Azcón, Fernando López-Miras, María Guardiola, Juanma Moreno.

¿Y en clave balear?

Mantengo exactamente las mismas amistades que tenía.

¿De verdad le queda tiempo para despachar en la farmacia?

Por supuesto. Es mi profesión. Yo digo que soy boticario. Me encanta. Ahí estoy dispensando, dando consejos. Además, la estoy reformando, vamos a dar mucho más servicios y atenciones.