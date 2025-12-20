La advertencia de Francina Armengol en la cena de Navidad de los Socialistas de Mallorca: “Los compañeros que han traicionado nuestros valores ya no son compañeros”

Más de 800 personas llenaron la noche del viernes el restaurante Binicomprat de Algaida, durante la tradicional cena de Navidad de la Federación Socialista de Mallorca. El encuentro contó con la participación de la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol; la secretaria general de los Socialistas de Mallorca, Amanda Fernández; la alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana; y el secretario general de la agrupación local, Joan Janer, quien dedicó una glosa en homenaje al expresidente Francesc Antich, al cumplirse casi un año de su fallecimiento.

Armengol abrió su intervención recordando la figura de Antich: “Ahora hará un año que no está físicamente, pero está más presente que nunca, porque lo necesitamos más que nunca. ¡Xisco, va por ti!”.

La líder socialista analizó el contexto político actual, que describió como una “gran guerra cultural, con un presidente de los Estados Unidos que no cuenta con nadie; con un crecimiento del sentimiento ultraliberal, en contra de la democracia y a favor de las fake news”. En este escenario, denunció los “ataques desmesurados” contra el Gobierno de Pedro Sánchez “por ser un gobierno progresista y la envidia de muchos en todo el mundo”. Ante ello, Armengol pidió a la militancia “orgullo y defensa”.

En alusión a las divisiones internas del PSOE, señaló: “Los compañeros que han traicionado nuestros valores ya no son compañeros”. Frente a esa situación, defendió las raíces del partido y animó a mirar al futuro: “En 2026 y 2027 pasarán cosas buenas. No quiero a nadie con los brazos caídos. Van a por nosotros, pero nosotros tenemos la fuerza. El futuro no está escrito, lo escribimos nosotros. Ahora más que nunca, vale la pena luchar”.

Armengol también instó a convertir los ataques en un impulso “para ser más de izquierdas, más transparentes y más feministas que nunca”, destacando el papel de los hombres en la defensa del feminismo.

Baleares: "Ls gobiernos del PP han asumido las políticas de ultraderecha"

Sobre la situación política en Baleares, criticó que los gobiernos del PP hayan asumido “por completo las políticas de la ultraderecha”: “No es posible tener un Govern, ayuntamientos y consells gobernados por la extrema derecha”. Como ejemplo, citó las iniciativas populares contrarias a la acogida de menores migrantes: “No entiendo cómo se puede ser tan inhumano. Con los niños de Ucrania no tuvimos problema en acogerlos, pero cuando vienen de África, el PP dice que no hay dinero. Eso es racismo institucional”.

La socialista también cuestionó la gestión del Ejecutivo autonómico en materia de vivienda y turismo: “Decían que venía demasiada gente, pero se pasan el día creando plazas turísticas. No somos ingenuos, hacen negocio para unos pocos. Es el PP de siempre”. Además, alertó de que “a muchos inquilinos les subirán 300 euros al mes por culpa de la irresponsabilidad de PP y Vox”.

Por su parte, Amanda Fernández reivindicó la fortaleza del partido y pidió no olvidar sus orígenes: “No nacimos para gestionar el conformismo, sino la esperanza, y convertirla en políticas reales que transformen la vida de la gente trabajadora. Ni un paso atrás”.

Fernández recordó algunos hitos socialistas impulsados desde Baleares, como las listas cremallera, la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres o la coeducación, y subrayó que “el feminismo no es solo una bandera, es el alma de este partido”. Llamó a “convertir la rabia en acción, la indignación en contundencia y los errores en avances” para seguir siendo “la mejor herramienta de transformación social”.

La dirigente insular advirtió, no obstante, que “lo que toca es resolver los problemas de la ciudadanía, pisar la calle y preparar una alternativa fuerte, conectada con la sociedad, capaz de frenar los retrocesos de una derecha y una extrema derecha que hacen negocio con los derechos y con la vida de la gente”.

La alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana, abrió el acto recordando también a Antich, quien —según sus palabras— defendía que “es posible avanzar sin odio, transformar sin violencia, con la serenidad como una de las mayores formas de valentía”.